Lenta.ruЦена на газ в Европе превысила отметку 3800 долларов за тысячу кубометровХорошо ли подобран заголовок?ДаНетЦены на газ в Европе стремительно ускорила рост и превысила отметку 3800 долларов за тысячу кубометров.Lenta.ruВ целом стоимость газа с начала торгов растет более чем на 79%.Агентство нефтегазовой информацииЦена нефти Brent 3 марта преодолела отметку в $118 за баррель впервые с февраля 2013 г.ВедомостиЗатем последовал некоторый откат, но цены оставались стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.РИА НовостиЧитать далееСвернутьМИР 24МИР 24ИзвестияВятка-На-СетиФорпост Северо-ЗападNeva.TodayLife.ruГазета.RuМолваПрофильЦарьградStarHit.ruТК ЗвездаЦентральная Служба НовостейВечерняя МоскваСахалин.ИнфоАМИТЕЛКП - БеларусьЭкономика сегодняПодробнее о событииЦена газа на бирже в Европе обновила исторический максимумТАСС04:14Биржевые цены на газ в Европе впервые превысили $3350 за 1000 кубометровForbes03:36Цена газа в Европе превысила $3500 за тысячу кубометровИнтерфакс03:46Биржевые цены на газ в Европе впервые в истории превысили 3500 долларов за тысячу кубовРИА Новости03:35Цена на газ в Европе обновила максимумКоммерсантъ02:23Цена на газ в Европе превысила отметку 3800 долларов за тысячу кубометровLenta.ru03:12Цена газа в Европе превысила $3000 за тысячу кубометровRT на русском02:56Показать ещёОценить4,1KПоделиться