Будьте в Плюсе

Цена на газ в Европе превысила отметку 3800 долларов за тысячу кубометров

Хорошо ли подобран заголовок?
Цены на газ в Европе стремительно ускорила рост и превысила отметку 3800 долларов за тысячу кубометров.
Lenta.ru
В целом стоимость газа с начала торгов растет более чем на 79%.
Агентство нефтегазовой информации
Цена нефти Brent 3 марта преодолела отметку в $118 за баррель впервые с февраля 2013 г.
Ведомости
Затем последовал некоторый откат, но цены оставались стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.
РИА Новости

Подробнее о событии

Цена газа на бирже в Европе обновила исторический максимум
ТАСС04:14
Биржевые цены на газ в Европе впервые превысили $3350 за 1000 кубометров
Forbes03:36
Цена газа в Европе превысила $3500 за тысячу кубометров
Интерфакс03:46
Биржевые цены на газ в Европе впервые в истории превысили 3500 долларов за тысячу кубов
РИА Новости03:35
Цена на газ в Европе обновила максимум
Коммерсантъ02:23
Цена на газ в Европе превысила отметку 3800 долларов за тысячу кубометров
Lenta.ru03:12
Цена газа в Европе превысила $3000 за тысячу кубометров
RT на русском02:56

Интересное

Глава Минфина Франции заявил об обсуждении новых санкций ЕС против России

Министры финансов стран Евросоюза обсуждают усиление санкций против России, заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр в эфире телеканала BFMTV.
РБК05:20

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов пригрозил России вторжением

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов пригрозил России вторжением.
Lenta.ru06:12

МИД потребовал от Парижа обеспечить безопасность российских загранучреждений во Франции

В МИД РФ назвали экстремистским действием нападение на представительство Россотрудничества в Париже и потребовали от властей Франции обеспечить безопасность российских учреждений.
РИА Новости06:03

Правительство России утвердило перечень недружественных государств во главе с США и ЕС

Правительство России подписало распоряжение с перечнем государств, чьи недружественные действия направлены против страны, ее компаний и граждан.
Lenta.ru06:02

Зеленский потребовал от Запада «очистить небо» Украины или передать Киеву авиацию и ПВО

Украинский президент Владимир Зеленский напомнил, что Украина ждёт «очищения неба» силами Запада.
RT на русском05:01

WSJ: Boeing приостановила покупку титана из России

Американская компания Boeing заявила, что приостанавливает покупку титана из России и закрывает технические отделы в Москве и Киеве.
Lenta.ru06:14

Пасечник заявил, что большая часть ЛНР уже освобождена

Большая часть ЛНР на сегодняшний день освобождена, заявил глава республики Леонид Пасечник.
РИА Новости03:49

Доллар и евро на рынке Forex достигли исторических максимумов

По данным на 11:16 мск, доллар на Forex находился на уровне 137,85 рубля. В 11:52 мск евро на Forex находился на уровне 147,51 рубля.
ТАСС05:07

Представитель Минобороны Конашенков заявил, что националисты убили в Мариуполе 4 человек

Украинские нацисты в воскресенье в Мариуполе убили четырех и ранили пятерых мирных жителей, которыми прикрывались как "живым щитом" от бойцов ДНР, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости04:11