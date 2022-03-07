Будьте в Плюсе

Цена на газ в Европе превысила отметку 3800 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе стремительно ускорила рост и превысила отметку 3800 долларов за тысячу кубометров.
Lenta.ru
Европейский газовый рынок лихорадит уже много месяцев.
РИА Новости
Затем последовал некоторый откат, но цены оставались стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.
РИА Новости
Газ в Европе дорожает на фоне признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (Владимир Путин подписал соответствующий указ 21 февраля) и начавшейся 24 февраля «военной операции»* на Украине.
Forbes

Подробнее о событии

Цена газа на бирже в Европе обновила исторический максимум
ТАСС04:14
Фьючерсы на газ в Европе дорожают на 60% и впервые в истории превышают $3500 за тысячу кубов
ПРАЙМ03:34
Биржевые цены на газ в Европе впервые в истории превысили 3500 долларов за тысячу кубов
РИА Новости03:35
Цена газа в Европе достигла $3200 за тысячу кубометров
Интерфакс03:24
Цена на газ в Европе обновила максимум
Коммерсантъ02:23
Цена на газ в Европе превысила отметку 3800 долларов за тысячу кубометров
Lenta.ru03:12
Биржевые цены на газ в Европе впервые превысили $3350 за 1000 кубометров
Forbes03:36

Интересное

Вице-премьер Украины Верещук выступила против открытия гумкоридоров с выходом в Россию

Киевские власти выступают против открытия гуманитарных коридоров с выходом людей в Россию, заявила на брифинге вице-премьер Украины Ирина Верещук.
РИА Новости04:19

Читатели Daily Mail US призвали привлечь Трампа к урегулированию украинского кризиса

Читатели газеты Daily Mail US опасаются возможных последствий вмешательства США в украинский кризис.
РИА Новости04:10

Депутат Хамзаев предложил запретить обратный въезд в страну всем, кто уехал

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить обратный въезд бизнесменам и актерам, покинувшим страну после начала спецоперации на Украине.
Lenta.ru03:09

Министр обороны Украины Резников заявил, что в поставках оружия есть существенный прогресс

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в вопросе поставок Украине оружия и боеприпасов есть существенный прогресс.
Lenta.ru03:55

В Минобороны России заявили, что в Мариуполе украинские националисты убили четырех человек

Украинские националисты использовали более 150 жителей Мариуполя в качестве живого щита, убили четверых и ранили пятерых мирных граждан в Мариуполе, сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
ТАСС03:44

Пасечник заявил, что большая часть ЛНР уже освобождена

Большая часть ЛНР на сегодняшний день освобождена, заявил глава республики Леонид Пасечник.
РИА Новости03:49

NYT: США и НАТО за последние дни передали Украине 17 тысяч единиц противотанкового оружия

США и НАТО меньше чем за неделю предоставили Киеву более 17 тысяч единиц противотанкового оружия, сообщает газета New York Times.
РИА Новости04:02

Путин подписал закон о возможности взыскания незаконных средств чиновников с их счетов

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если поступления превышают официальный доход за последние три года, а законность этих заработков не подтверждена.
RT на русскомвчера в 10:17

Министр экономики Франции заявил, что в Европе опасаются прекращения поставок газа из РФ

Введение санкций со стороны ЕС может обернуться полным прекращением поставок газа со стороны России, что серьезно ударит по европейской экономике.
ТАСС04:16