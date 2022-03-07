Газ в Европе дорожает на фоне признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (Владимир Путин подписал соответствующий указ 21 февраля) и начавшейся 24 февраля «военной операции»* на Украине.
Украинские националисты использовали более 150 жителей Мариуполя в качестве живого щита, убили четверых и ранили пятерых мирных граждан в Мариуполе, сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Российский президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если поступления превышают официальный доход за последние три года, а законность этих заработков не подтверждена.