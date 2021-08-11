КоммерсантъЦена на газ в Европе превысила рекордные $550Цена на газ в Европе превышала $550 за 1 тыс. куб. м, установив новый рекорд.КоммерсантъНа момент открытия торгов цена сентябрьского фьючерса составляла почти 540 долларов, в течение дня отметка достигала 553 долларов.РИА НовостиЦена на споте TTF по контракту "на день вперед" в среду достигала 542,1 доллара за 1 тысячу кубометров.Finam.RuНа фоне пожара прокачка газа по газопроводу «Ямал—Европа» упала на треть по отношению к среднему уровню предыдущего дня.КоммерсантъЧитать далееСвернутьЦарьградЦарьградРБКФорпост Северо-ЗападНовостной фронтRuposters.ruDixiNewsНовый ДеньОбщественная служба новостейRT на русскомREGNUMИзвестияРосбалтФАНЭкономика сегодняПодробнее о событииЦены на газ в ЕС побили очередной рекорд, стоимость топлива приблизилась к $570 за 1 тыс. кубометровПРАЙМвчера в 13:16Цена на газ в Европе побила рекорд предыдущих торговТВ Центрвчера в 12:28Цена на газ в Европе вновь превысила $540 за 1 тыс. кубExpert.ru10 августа в 09:43Цена на газ в Европе в ходе торгов преодолела отметку в $560 за 1 тыс. куб. мТАССвчера в 12:05Цены на газ в Европе превысили $550 за тысячу кубометровPravda.Ru10 августа в 11:49Цены на газ пробили отметку в $550 за тыс. кубовНефтегазовая вертикальвчера в 11:08Газовый вопрос: европейские рынки если уже не трясёт, то ощутимо потряхиваетНовостной фронт9 августа в 15:32Показать ещёОценить49Поделиться