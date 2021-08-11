«Ъ»: крымские производители вина отмечают резкий рост цен на виноград

По данным издания, причиной роста цен стал спрос на российский виноград после вступления в июне 2020 года в силу закона о виноградарстве и виноделии, запрещающего использовать импортный виноматериал.