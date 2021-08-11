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Цена на газ в Европе превысила рекордные $550

Цена на газ в Европе превышала $550 за 1 тыс. куб. м, установив новый рекорд.
Коммерсантъ
На момент открытия торгов цена сентябрьского фьючерса составляла почти 540 долларов, в течение дня отметка достигала 553 долларов.
РИА Новости
Цена на споте TTF по контракту "на день вперед" в среду достигала 542,1 доллара за 1 тысячу кубометров.
Finam.Ru
На фоне пожара прокачка газа по газопроводу «Ямал—Европа» упала на треть по отношению к среднему уровню предыдущего дня.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

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ПРАЙМвчера в 13:16
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ТВ Центрвчера в 12:28
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