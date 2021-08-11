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Цена на газ в Европе превысила рекордные $550

Цена на газ в Европе превышала $550 за 1 тыс. куб. м, установив новый рекорд.
Коммерсантъ
На момент открытия торгов цена сентябрьского фьючерса составляла почти 540 долларов, в течение дня отметка достигала 553 долларов.
РИА Новости
Цена на споте TTF по контракту "на день вперед" в среду достигала 542,1 доллара за 1 тысячу кубометров.
Finam.Ru
На обновление исторических максимумов повлияла авария на заводе "Газпрома" под Новым Уренгоем, которая произошла в прошлый четверг, 5 августа.
РИА Новости

Подробнее о событии

Цена на газ в Европе в ходе торгов преодолела отметку в $560 за 1 тыс. куб. м
ТАСС12:05
Цена на газ в Европе побила рекорд предыдущих торгов
ТВ Центр12:28
Цены на газ пробили отметку в $550 за тыс. кубов
Нефтегазовая вертикаль11:08
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ПРАЙМ13:16
Цены на газ в Европе превысили $550 за тысячу кубометров
Pravda.Ruвчера в 11:49
Цена на газ в Европе вновь превысила $540 за 1 тыс. куб
Expert.ruвчера в 09:43
Газовый вопрос: европейские рынки если уже не трясёт, то ощутимо потряхивает
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