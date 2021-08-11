В США выявили на 82% более летальный штамм коронавируса

Выявленный в Нью-Йорке вариант коронавируса "йота" оказался на 82% более летальным, чем уже известные разновидности патогена, свидетельствуют предварительными результатами исследования опубликовали ученые из Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете.