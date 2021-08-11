Выявленный в Нью-Йорке вариант коронавируса "йота" оказался на 82% более летальным, чем уже известные разновидности патогена, свидетельствуют предварительными результатами исследования опубликовали ученые из Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете.
Как отметил сегодня на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона министр здравоохранения республики Максим Забелин, по данным на 11 августа, первым компонентом привиты 1 018 143 жителя республики, вторым компонентом – 799 225 человек.
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего главу правительства Республики Северная Осетия-Алания Сергея Такоева, министра туризма Алана Диамбекова и гендиректора Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аиду Габараеву, обвиняемых в растрате 180 млн рублей.
Как стало известно «СЭ», судейский комитетет УЕФА неофициально подтвердил ошибку бригады Срджана Йовановича, засчитавшей гол в ворота «Спартака» в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой».