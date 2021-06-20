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Жара взвинтила цены на газ в Европе до трехлетнего максимума

Из-за жары цены на газ в Европе поднялись до рекордного за последние три года уровня в 363 доллара за тысячу кубометров - такая стоимость предлагается на хабе TTF в Нидерландах с поставкой на понедельник.В источнике

С чего всё началось

Жара взвинтила цены на газ в Европе до нового пика - $363/тыс. куб. м

Достигнутый показатель является максимальным за последние три года и три месяца - с начала марта 2018 года. Тогда в Европе бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East), и цена взлетала до тысячи долларов за тысячу кубометров.
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