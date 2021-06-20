Из-за жары цены на газ в Европе поднялись до рекордного за последние три года уровня в 363 доллара за тысячу кубометров - такая стоимость предлагается на хабе TTF в Нидерландах с поставкой на понедельник.

ИА Красная Весна ИА Красная Весна Телеканал 360°

С чего всё началось Жара взвинтила цены на газ в Европе до нового пика - $363/тыс. куб. м Достигнутый показатель является максимальным за последние три года и три месяца - с начала марта 2018 года. Тогда в Европе бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East), и цена взлетала до тысячи долларов за тысячу кубометров. Интерфакс вчера в 14:44