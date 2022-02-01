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Возобновление транзита через Украину привело к падению газовых цен в Европе

«Газпром» нарастил поставки через украинскую ГТС, из-за чего стоимость топлива в ЕС упала.
Экономика сегодня
Россия восполнила недостаток газа на рынке Европы.
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На удешевление фьючерсов оказали влияние и другие факторы, главным образом потепление в большей части Европы и поставки сжиженного природного газа (СПГ), традиционно считающегося конкурентом природному.
Lenta.ru
Одновременно Евросоюз ведет переговоры об увеличении поставок СПГ с альтернативными поставщиками газа, среди которых Катар, США и Азербайджан.
Lenta.ru

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Цены на газ резко упали на фоне сообщений о возобновлении транзита через украинскую ГТС
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Цена на газ в Европе резко снизилась из-за восстановления поставок через Украину
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Европейская цена газа упала на фоне увеличения прокачки сырья через Украину
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Котировки газа в Европе рухнули после возобновления транзита через Украину
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В Европе упали цены на газ после восстановления транзита через Украину
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Цена на газ в Европе опустилась ниже $900 на фоне увеличения транзита через Украину
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Возобновление транзита через Украину привело к падению газовых цен в Европе
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