На удешевление фьючерсов оказали влияние и другие факторы, главным образом потепление в большей части Европы и поставки сжиженного природного газа (СПГ), традиционно считающегося конкурентом природному.
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал вернуть в Россию из-за рубежа членов семьи Янгулбаевых, которые оказались в центре скандала после задержания супруги экс-судьи Сайди Янгулбаева чеченскими силовиками.
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в эксклюзивном интервью ТАСС поделился прогнозом, когда закончится текущая волна заражений "омикроном", и рассказал о перспективах признания российских вакцин.