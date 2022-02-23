OilCapital.ruЦена на газ в Европе снова превысила $1000 за тысячу кубометровСтоимость газа в Европе в ходе сегодняшних торгов впервые с 14 февраля превысила $1000 за 1 тыс. куб. м, следует из данных биржи ICE.OilCapital.ruОщутимый рост газовых цен в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров.РИА НовостиК настоящему моменту стоимость газа замедлила рост до около $1 450.ТАССПоскольку судьба построенного, но не запущенного газопровода «Северный поток-2»» также не решена, дефицит газа в ЕС может продолжиться до конца 2022 года, ранее говорили аналитики.OilCapital.ruЧитать далееСвернутьOilCapital.ruOilCapital.ruРамблерLife.ruФАНРЕН ТВЦентральная Служба НовостейГазета.RuMonavista DailyРусская ПланетаРБК ИнвестицииRT на русскомПрофильНародные новостиНовые ИзвестияCT newsПодробнее о событииЦена газа в Европе поднималась выше $1 500ТАСС09:20Цена на газ в Европе обновила максимум с декабряВедомости03:12Цена на газ в Европе снова превысила $1000 за тысячу кубометровOilCapital.ruвчера в 06:25Газовые цены продолжают расти в Европе на фоне украинского кризисаФАНвчера в 12:35ICE: торги газом в Европе закрылись на уровне выше $1000ПРАЙМвчера в 13:49Цены на газ резко возросли, по причине введения санкций против РоссииBanki Loans01:30Цены на газ в Европе выросли на 10%, превысив 900 долларов за тысячу кубометровРИА Новости22 февраля в 02:49Показать ещёОценить885Поделиться