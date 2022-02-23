Будьте в Плюсе

Цена на газ в Европе снова превысила $1000 за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе в ходе сегодняшних торгов впервые с 14 февраля превысила $1000 за 1 тыс. куб. м, следует из данных биржи ICE.
OilCapital.ru
Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости
К настоящему моменту стоимость газа замедлила рост до около $1 450.
ТАСС
Поскольку судьба построенного, но не запущенного газопровода «Северный поток-2»» также не решена, дефицит газа в ЕС может продолжиться до конца 2022 года, ранее говорили аналитики.
OilCapital.ru

Подробнее о событии

Цена газа в Европе поднималась выше $1 500
ТАСС09:20
Цена на газ в Европе обновила максимум с декабря
Ведомости03:12
Цена на газ в Европе снова превысила $1000 за тысячу кубометров
OilCapital.ruвчера в 06:25
Газовые цены продолжают расти в Европе на фоне украинского кризиса
ФАНвчера в 12:35
ICE: торги газом в Европе закрылись на уровне выше $1000
ПРАЙМвчера в 13:49
Цены на газ резко возросли, по причине введения санкций против России
Banki Loans01:30
Цены на газ в Европе выросли на 10%, превысив 900 долларов за тысячу кубометров
РИА Новости22 февраля в 02:49

Интересное

«Шальке» убрал логотип «Газпрома» с футбольной формы

Клуб второго по счёту дивизиона чемпионата Германии по футболу «Шальке» отказался от рекламы своего титульного спонсора «Газпрома» на форме.
RT на русском09:57

ФСБ показала видео повреждений на борту гражданского судна после обстрела со стороны ВСУ

ФСБ показала видео с гражданским судном, попавшим под обстрел со стороны Вооруженных сил (ВС) Украины.
Lenta.ru09:46

Опубликовано видео с военными самолётами над Киевом

Telegram-канал Mash публикует видео, на котором военные вертолёты, как утверждается, пролетают над Гостомелем, около Киева.
News.ru09:09

Глава комитета бундестага ФРГ по обороне заявила, что войны НАТО с Россией не будет

Вероятность военного конфликта между Россией и НАТО из-за ситуации на Украине близка к нулю, войны не будет, заявила глава комитета по обороне в бундестаге ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерман, сообщает агентство РИА Новости.
Lenta.ru08:00

В Турции сообщили о попадании бомбы в корабль, следовавший из Одессы в Румынию

В турецкий корабль в Черном море, следовавший из Одессы в Румынию, попала бомба. Об этом сообщает турецкий канал NTV.
Lenta.ru10:05

Представитель МИД Захарова: слова Киева о ядерном оружии перевернули ситуацию

Заявления Киева о возможности вернуть ядерное оружие в корне перевернули всю ситуацию, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости09:37

Nature: изменение климата установило рекорд за последние 24 тыс. лет

Американские ученые из Аризонского университета определили, что климат на Земле изменяется все быстрее.
МедиаПоток03:18

Певица Светлана Лобода не сдержала слез о происходящих событиях на Украине

Артистка хочет лишь одного, чтобы всё закончилось Известная певица Светлана Лобода высказала своё мнение о происходящем на Украине.
Моя Москва.онлайн08:18

Кличко объявил о введении в Киеве комендантского часа

В Киеве будет введен комендантский час. Об этом в Telergram заявил мэр города Виталий Кличко.
РБК10:11

Минобороны России заявило о выводе из строя 74 объектов военной инфраструктуры Украины

В результате российских ударов выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.
Коммерсантъ08:37