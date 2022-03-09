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Цена на газ в Европе упала до $1700 за тыс. кубометров

Стоимость фьючерсов на апрель по индексу хаба TTF на открытии торговой сессии превысила $2300 за 1 тыс. кубометров.
Коммерсантъ
Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта.
РИА Новости
Стоимость газа в Европе в последние дни демонстрирует сильную волатильность.
РИА Новости
В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов.
РИА Новости

Подробнее о событии

Цены на газ в Европе после скачка почти до $4000 упали на тысячу
РЕН ТВ7 марта в 05:31
Стоимость газа в Европе упала ниже $2000 за тысячу кубометров
МИР 2405:25
Фьючерсы на газ в Европе дешевеют до $2100-2300 за тысячу кубов после рекордного подорожания
ПРАЙМ03:16
Цены на газ в Европе опустились ниже 1700 долларов за тысячу кубометров
ИА Красная Весна14:08
Цены на газ в Европе после достижения рекордных 3900 долларов упали за час на 1000 долларов
Московский Комсомолец7 марта в 05:29
Цена на газ в Европе, достигнув $3900 за тысячу кубометров, упала до $2900
Газета.Ru7 марта в 05:27
Цены на газ в Европе после скачка до 3900 долларов за час упали на тысячу долларов
РИА Новости7 марта в 05:26

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