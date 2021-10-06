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Цена на газ в Европе упала на $700

После фьючерс чуть подорожал, и торги завершились на отметке 104,9 евро за МВт\ч, что равно примерно $1270 за 1000 кубометров.
Ведомости
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы.
РИА Новости
Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.
РИА Новости
В связи с продолжающимся ростом цен Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция призвали расследовать «функционирование европейского рынка газа».
Коммерсантъ

С чего всё началось

Цена на газ в Европе на открытии торгов 6 октября вновь достигла исторического рекорда -- $1900 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE
).

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