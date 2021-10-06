ВедомостиЦена на газ в Европе упала на $700После фьючерс чуть подорожал, и торги завершились на отметке 104,9 евро за МВт\ч, что равно примерно $1270 за 1000 кубометров.ВедомостиЦены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы.РИА НовостиЕще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.РИА НовостиВ связи с продолжающимся ростом цен Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция призвали расследовать «функционирование европейского рынка газа».КоммерсантъЧитать далееСвернутьНТВНТВТК ЗвездаDaily MoscowДума ТВИнфоросЦентральная Служба НовостейФАНПрофильНовый ДеньForbesИноСМИInc-news.ruРЕН ТВREGNUMВечерняя МоскваГазета.RuОбластная газетаЭкономика сегодняИзвестияИА Красная ВеснаLife.ruС чего всё началось Цена на газ в Европе на открытии торгов 6 октября вновь достигла исторического рекорда -- $1900 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE). Коммерсантъвчера в 02:46Подробнее о событииЦена газа на закрытии торгов в Европе упала в 1,5 раза от максимумаТАССвчера в 14:53Золотая осень для экспорта: что Россия получит от дорогого газаИзвестия17:02Цена газа в Европе превысила $1900 за 1000 кубометровRT на русскомвчера в 04:49Цена на газ в Европе после рекордного скачка упала до 1200 долларов за тысячу кубометровРИА Новостивчера в 10:25Цены на газ сохранят высокие уровни к зиме 2022г - ПСБФинмаркетвчера в 06:45В Европе цена на газовые фьючерсы снизилась до 1500 долларов за 1 тысячу кубометровDaily Moscowвчера в 08:38Цена газа в Европе впервые превысила $1900 за тысячу кубометровКоммерсантъвчера в 02:46Показать ещёОценить179Поделиться