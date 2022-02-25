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Цена на газ в Европе упала ниже $1000 после большого роста

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Стоимость мартовских фьючерсов на газ в Европе в пятницу резко ускорила темпы снижения, падает почти на 25%, ниже 1200 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.
РИА Новости
Стоимость тысячи кубометров голубого топлива на старте биржевых торгов составила 1230 долларов.
Экономика сегодня
Цены на газ в последние дни на фоне усиления внешнеполитических рисков резко подскочили.
РИА Новости
В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов.
РИА Новости

Подробнее о событии

Цена на газ в Европе упала ниже $1000 после большого роста
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