Карты подсанкционных банков «не смогут использоваться с сервисами ApplePay, GooglePay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России», подчеркнул регулятор.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России, так как это навредит национальным интересам и интересам народа.
Источник в Минобороны России объяснил, что взрыв в небе над Киевом в ночь на пятницу, 25 февраля, связан с ошибочным ударом украинского комплекса противовоздушной обороны (ПВО) по собственному истребителю.