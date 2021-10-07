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Цена на газ в Европе упала ниже $1000 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе впервые с начала октября упали ниже тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.
РИА Новости
Рост фьючерсов на газ достиг пика днем 6 октября, когда стоимость за тысячу кубометров составляла 1969 долларов.
Компания
С начала осени газ в Европе подорожал в несколько раз.
RT на русском
Стоимость газа в Европе растет с конца прошлого года.
Российская газета

С чего всё началось

Ноябрьский фьючерс TTF
 на газовом хабе в Нидерландах по состоянию на 9:00 мск снижался на 5% к предыдущему дню, до 1249 долларов за тысячу кубических метров.

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