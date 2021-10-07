КоммерсантъЦена на газ в Европе упала ниже $1000 за тысячу кубометровЦены на газ в Европе впервые с начала октября упали ниже тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.РИА НовостиРост фьючерсов на газ достиг пика днем 6 октября, когда стоимость за тысячу кубометров составляла 1969 долларов.КомпанияС начала осени газ в Европе подорожал в несколько раз.RT на русскомСтоимость газа в Европе растет с конца прошлого года.Российская газетаЧитать далееСвернутьПервый каналПервый каналТВ ЦентрSmotrim.ruDaily MoscowДума ТВТелеканал 360°ИзвестияГазета.RuФАНВечерняя МоскваRT на русскомКапитал страныREGNUMInkazanПолитРоссияРосбалтРоссийская газетаРидусПрофильУтроNewsНародные новостиС чего всё началось Ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах по состоянию на 9:00 мск снижался на 5% к предыдущему дню, до 1249 долларов за тысячу кубических метров. Компания03:38Подробнее о событииВ Европе упали цены на газURA.Ru05:09Цена на газ в Европе после падения вновь растетТАСС06:56Экономист Салихов: в ближайшие месяцы цены на газ будут в районе 500-600 долларовLenta.ru06:24Цены на газ в Европе опускались ниже $1000 за тысячу кубометровRT на русском05:01Цены на газ в Европе обвалились ниже 1000 долларов за тысячу кубометровРИА Новости04:08Произошел резкий спад цен на газ в ЕвропеОбщественная служба новостей04:54Цена фьючерсов на газ в Европе увеличились более чем на 15%Traid24вчера в 03:18Показать ещёОценить348Поделиться