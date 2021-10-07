МВД утвердило новый порядок подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж

МВД утвердило новый порядок приема и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж, в частности, теперь родители смогут указать, в какие конкретно страны и на какой период запрещают покидать территорию страны.