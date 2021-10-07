По словам аналитиков, цены на энергоносители начали расти из-за ряда причин: низкой заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничения предложения со стороны основных поставщиков и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии.
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать на расследование в центральный аппарат ведомства уголовное дело о пытках и изнасилованиях заключенных саратовской колонии.
МВД утвердило новый порядок приема и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж, в частности, теперь родители смогут указать, в какие конкретно страны и на какой период запрещают покидать территорию страны.