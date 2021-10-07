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Цена на газ в Европе упала ниже $1000 за тысячу кубометров

Цены на газ на европейской бирже ICE рухнули, свидетельствуют данные площадки.
Lenta.ru
На протяжении нескольких недель в сентябре и начале октября стоимость газа в Европе непрерывно росла, установив несколько рекордов.
Lenta.ru
По словам аналитиков, цены на энергоносители начали расти из-за ряда причин: низкой заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничения предложения со стороны основных поставщиков и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии.
ГлагоL
Стоимость газа в Европе растет с конца прошлого года.
Российская газета

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