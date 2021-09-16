Изучая топографию и минеральный состав части региона Arabia Terra на севере Марса, ученые недавно обнаружили свидетельства тысяч таких извержений, или "суперизвержений", которые являются самыми сильными из известных вулканических взрывов.
Москва предостерегает Вашингтон и американские компании от дальнейшего вмешательства во внутренние дела России и напоминает, что ее терпение может закончиться, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя разрыв контракта между Австралией и Францией на создание подлодок, напомнила Парижу об их решении в ситуации с производством авианосцев "Мистраль".