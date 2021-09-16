НАСА подтверждает тысячи мощных древних извержений вулканов на Марсе

Изучая топографию и минеральный состав части региона Arabia Terra на севере Марса, ученые недавно обнаружили свидетельства тысяч таких извержений, или "суперизвержений", которые являются самыми сильными из известных вулканических взрывов.