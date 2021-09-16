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Цена на газ в Европе упала ниже $750 за тысячу кубометров

Стоимость октябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF упала до $747 за тысячу кубометров, следует из данных торгов лондонской биржи ICE.
Ведомости
В течение дня котировки достигали практически 970 долларов за тысячу кубометров.
Компания
Основной причиной роста цен эксперты называли сокращение количества газа в европейских хранилищах.
Московский Комсомолец
Стоимость топлива будет зависеть от ситуации на рынке газа в Азии, погоды в Европе и сроков пуска «Северного потока-2».
OilCapital.ru

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Цена на газ в Европе упала до 735 долларов за тысячу кубометров
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Цена на газ в Европе упала ниже $750 за тысячу кубометров
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