ВедомостиЦена на газ в Европе упала ниже $750 за тысячу кубометровСегодня максимумом на торгах была отметка в $853,5 за тысячу кубометров, после чего стоимость октябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF начала снижаться.ВедомостиСтоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже достигла 923 доллара (около 67 тысяч рублей) за тысячу кубометров.Телеканал 360°Спекулятивную долю в стоимости природного газа сейчас оценить достаточно сложно.Московский КомсомолецСтоимость топлива будет зависеть от ситуации на рынке газа в Азии, погоды в Европе и сроков запуска "Северного потока - 2".ТАССЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВДума ТВРБКИзвестияНТВМИР 24Первый каналКапитал страныГЛАС.RUИзвестияНовостной фронтРоссийская газетаЦентральная Служба НовостейРамблерНародные новостиMOS.newsРБКOilCapital.ruФАНТК ЗвездаЯмал-МедиаТелеканал RTVIRuBaltic.RuПолитическая ЭкспертизаRuposters.ruRT на русскомПодробнее о событииЦена газа в Европе опустилась на 13%Коммерсантъ10:40Цена на газ в Европе упала ниже $750 за тысячу кубометровВедомости11:10Цена газа в Европе снизилась до $735 за тысячу кубометровRT на русском11:34Цена газа в Европе остановилась на уровне 796 долларов за тысячу кубов после скачка до 964РИА Новостивчера в 13:35Стоимость газа в Европе приблизилась к $970 за 1 тыс. куб. мИнфоросвчера в 09:13Цена газа в Европе рухнула на закрытии торгов до $800 после роста до рекордных $970ТАССвчера в 12:59Цена газа в Европе вплотную подошла к историческому максимумуИнтерфаксвчера в 05:14Показать ещёОценитьПоделиться