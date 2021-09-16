Будьте в Плюсе

Цена на газ в Европе упала ниже $750 за тысячу кубометров

Сегодня максимумом на торгах была отметка в $853,5 за тысячу кубометров, после чего стоимость октябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF начала снижаться.
Ведомости
Стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже достигла 923 доллара (около 67 тысяч рублей) за тысячу кубометров.
Телеканал 360°
Спекулятивную долю в стоимости природного газа сейчас оценить достаточно сложно.
Московский Комсомолец
Стоимость топлива будет зависеть от ситуации на рынке газа в Азии, погоды в Европе и сроков запуска "Северного потока - 2".
ТАСС

Подробнее о событии

Цена газа в Европе опустилась на 13%
Коммерсантъ10:40
Цена на газ в Европе упала ниже $750 за тысячу кубометров
Ведомости11:10
Цена газа в Европе снизилась до $735 за тысячу кубометров
RT на русском11:34
Цена газа в Европе остановилась на уровне 796 долларов за тысячу кубов после скачка до 964
РИА Новостивчера в 13:35
Стоимость газа в Европе приблизилась к $970 за 1 тыс. куб. м
Инфоросвчера в 09:13
Цена газа в Европе рухнула на закрытии торгов до $800 после роста до рекордных $970
ТАССвчера в 12:59
Цена газа в Европе вплотную подошла к историческому максимуму
Интерфаксвчера в 05:14

Интересное

Первую в России универсальную льготную ипотеку запустят в Архангельской области

ВТБ обеспечит прием заявок и выдачу ипотеки на льготных условиях в зависимости от категории заемщика, ДОМ.РФ − централизованную проверку документов на соответствие требованиям региональной программы и ведение единого электронного реестра участников.
Интерфакс06:01

Режиссер Звягинцев был введен в искусственную кому из-за коронавируса

Кинорежиссер Андрей Звягинцев проходит лечение от коронавируса в Германии, из-за тяжелого поражения легких он был введен в искусственную кому, однако уже идет на поправку и скоро вернется в сознание.
Коммерсантъ11:26

В Турцию прекратили свободно пускать туристов, привитых «КовиВаком» и «ЭпиВакКороной»

Единственной вакциной, с которой можно попасть в Турцию, не сдавая ПЦР-тест, стал "Спутник V". В ассоциации туроператоров выявили множество нестыковок в новом ужесточении правил въезда в республику.
Газета.Ru08:57