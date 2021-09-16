Режиссер Звягинцев был введен в искусственную кому из-за коронавируса

Кинорежиссер Андрей Звягинцев проходит лечение от коронавируса в Германии, из-за тяжелого поражения легких он был введен в искусственную кому, однако уже идет на поправку и скоро вернется в сознание.