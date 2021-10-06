Фьючерсные цены на газ в Европе в среду в моменте достигли очередного рекордного значения, превысив 1900 долларов за тысячу кубометров, однако затем резко опустились до 1679 долларов, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) одобрили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве отдельного препарата и бустерного укола, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.
Правозащитный проект Gulagu.net, ранее предоставивший журналистам «Медиазоны» (объявлена в РФ СМИ-иноагентом) видео с пытками и изнасилованиями в туберкулезной больнице ФСИН №1 в Саратовской области, выложил на своем канале на YouTube другие подобные видео.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что результаты несбалансированных решений, несбалансированного развития хорошо видны на энергорынке Европы, и отметил, что нужно плавно переходить к альтернативным источникам энергии.
Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прекратит работать с военнослужащими из-за приказа Федеральной службы безопасности (ФСБ) о перечне сведений, сбор которых может угрожать национальной безопасности страны.