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Цена на газ в Европе упала с 1937 до 1679 долларов за тысячу кубов за десять минут

Фьючерсные цены на газ в Европе в среду в моменте достигли очередного рекордного значения, превысив 1900 долларов за тысячу кубометров, однако затем резко опустились до 1679 долларов, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
РИА Новости
Только утром цена ноябрьского фьючерса перевалила за $1500 за тысячу кубометров.
Финмаркет
Стоимость газа в Европе растет несмотря на новости о том, что начались испытания первой нитки газопровода "Северный поток - 2". В "Газпроме" ожидают, что зима 2021-2022 годов будет холодной и снежной.
ТАСС
Неизвестно ни об одном отказе «Газпрома» на удовлетворение европейских запросов на поставку газа в Европу, против рынка сыграли летние ожидания трейдеров, что цены на газ упадут.
Экономика сегодня

С чего всё началось

Цена на газ в Европе на открытии торгов 6 октября вновь достигла исторического рекорда -- $1900 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE
).

Подробнее о событии

Цена на газ в Европе пробила отметку в $1600
Рамблер03:11
Цена газа в Европе превысила $1900 за 1000 кубометров
RT на русском04:49
Цена газа в Европе обновила исторический максимум
ТАСС02:34
Цена газа в Европе вновь обновила исторический максимум, превысив $1550 за тысячу кубометров
Комсомольская правда02:49
Цена газа в Европе впервые превысила $1900 за тысячу кубометров
Коммерсантъ02:46
Цена европейского газа превысила отметку в 1600 долларов за тыс. куб. м
Banki Loans03:07
Стоимость фьючерсов на газ в Европе резко опустились до 1679 долларов за тысячу кубометров
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