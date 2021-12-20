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Цена на газ в Европе вновь поднялась выше $1700 за тысячу кубометров

Цена на природный газ на открытии торгов в Европе подскочила почти на 9%, превысив $1700 за 1000 кубометров, следует
 из данных Межконтинентальной биржи.
Forbes
17 декабря биржевые торги закрылись на отметке $1560 за тыс. кубометров.
Нефтегазовая вертикаль
Стоимость растёт на фоне снижения "Газпромом" бронирования мощностей газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу.
РИА Новости
Эксперты связывали рост цен с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Известия

Подробнее о событии

Биржевая цена на газ в Европе вновь превысила $1700
РБК03:19
Цена газа в Европе закрепилась выше $1 700 по итогам дня
ТАСС12:36
Цены фьючерсов на газ в ЕС к закрытию торгов выросли более чем на 7%, выше $1700 за 1000 кубометров
ПРАЙМ12:44
Фьючерсы на газ в Европе выросли почти на 9% и превысили 1700 долларов за тысячу кубов
РИА Новости04:37
Цена газа в Европе закрепилась выше $1700 за тысячу кубометров по итогам торгового дня
RT на русском12:41
Цена газа в Европе снова превысила $1700/тыс. кубометров в ожидании первых морозов
Интерфакс02:29
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах превысила 1700 долларов
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