Практика показала, что Евросоюз продолжает критически нуждаться в российском газе: даже заполнение «Северного потока – 2» техническим ресурсом привело к снижению стоимости голубого топлива на бирже на короткий срок 4 октября.
Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Генеральная прокуратура РФ начала проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных, сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовное дело в связи с гибелью заместителя председателя правительства Ивановской области России Сергея Коробкина в дорожно-транспортном происшествии в Витебской области.
РПЛ проведёт тендер на реализацию медиаправ Также стало известно, что в случае победы сервиса Okko в тендере его подписчики смогут смотреть трансляции всех матчей чемпионата России в высоком качестве и с несколькими звуковыми дорожками.