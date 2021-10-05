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Цена на газ в Европе впервые превысила $1300 за 1000 кубометров

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла $1300 за тысячу кубометров, или €108,4 за мегаватт-час.
News.ru
На фоне роста стоимости газа в Европе акции «Газпрома» тоже обновили исторический максимум и превысили 382 рубля.
Аргументы и Факты
Практика показала, что Евросоюз продолжает критически нуждаться в российском газе: даже заполнение «Северного потока – 2» техническим ресурсом привело к снижению стоимости голубого топлива на бирже на короткий срок 4 октября.
Экономика сегодня
Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Finam.Ru

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