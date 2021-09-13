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Цена на газ в Европе впервые превысила $730 за тысячу кубометров

9 сентября стоимость газа в Европе впервые в истории превысила $700 за 1000 куб. м. С конца августа его цена возросла примерно на 20 евро за МВт\ч.В источнике

С чего всё началось

Биржевая цена газа в Европе в очередной раз обновила исторический максимум, достигнув отметки в $727 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют
 данные лондонской биржи ICE.

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