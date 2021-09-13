«Старшее поколение прекрасно помнит, когда на очередном съезде КПСС красиво рапортовали: мол, экономика выросла на 2%. Но какой людям от этого прок, если в магазинах не было продуктов, нельзя было самое необходимое в хозяйстве купить, за обувью и холодильниками в очереди записывались», — пояснил он.
Ученые из Университета Колорадо в США анализировали анкеты 11, 8 тыс. детей в возрасте от девяти до десяти лет о времени, проведенном с гаджетом, а также родительские отчеты о проблемах с поведением и оценках в школе и диагностику психологического благополучия учеников.