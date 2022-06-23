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Цена на газ в Европе впервые с марта превысила $1500 за тысячу кубометров

Спотовая цена на газ в Европе превысила $1500 за тысячу кубометров.
Газета.Ru
Ближайший, июльский, фьючерс на индекс TTF на бирже ICE Futures днем в четверг достиг $1504 за тысячу кубометров при том, что в среду торги закрылись на отметке $1367.
Интерфакс
В результате "Газпром" был вынужден сократить прокачку газа по "Северному потоку".
Интерфакс
Siemens Energy не смогла вернуть "Газпрому" после капитального ремонта в Монреале турбину с компрессорной станции "Портовая" (отправной КС "Северного потока") из-за санкций Канады.
Интерфакс

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Цена газа превысила 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров впервые с марта 2022 года
Комсомольская правда08:18
Цена на газ в Европе превысила $1500 за тысячу кубометров
Газета.Ru08:15
Цена на газ в Европе превысила $1500/тыс. куб. м впервые с марта текущего года
Интерфакс07:58
Цены на газ в Европе превысили 1500 долларов впервые с марта
Российская газета08:12
Цена на газ в Европе впервые с марта превысила $1500 за тысячу кубометров
Коммерсантъ08:08
Цена газа в Европе почти достигла $1 500 за 1 тыс. куб. м
ТАСС08:13
Спотовая цена газа в Европе превысила $1500
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