КоммерсантъЦена на газ в Европе впервые с марта превысила $1500 за тысячу кубометровСпотовая цена на газ в Европе превысила $1500 за тысячу кубометров.Газета.RuБлижайший, июльский, фьючерс на индекс TTF на бирже ICE Futures днем в четверг достиг $1504 за тысячу кубометров при том, что в среду торги закрылись на отметке $1367.ИнтерфаксВ результате "Газпром" был вынужден сократить прокачку газа по "Северному потоку".ИнтерфаксSiemens Energy не смогла вернуть "Газпрому" после капитального ремонта в Монреале турбину с компрессорной станции "Портовая" (отправной КС "Северного потока") из-за санкций Канады.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьРамблерРамблерРБК ИнвестицииФАНRT на русскомКомсомольская правдаГазета.RuПодробнее о событииЦена газа превысила 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров впервые с марта 2022 годаКомсомольская правда08:18Цена на газ в Европе превысила $1500 за тысячу кубометровГазета.Ru08:15Цена на газ в Европе превысила $1500/тыс. куб. м впервые с марта текущего годаИнтерфакс07:58Цены на газ в Европе превысили 1500 долларов впервые с мартаРоссийская газета08:12Цена на газ в Европе впервые с марта превысила $1500 за тысячу кубометровКоммерсантъ08:08Цена газа в Европе почти достигла $1 500 за 1 тыс. куб. мТАСС08:13Спотовая цена газа в Европе превысила $1500RT на русском07:55Показать ещёОценить12Поделиться