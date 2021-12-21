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Цена на газ в Европе впервые в истории превысила $2150

Цена на газ в Европе выросла до $2150 за тыс. куб. м, установив за день очередной исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE
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Коммерсантъ
На момент написания новости стоимость январского фьючерса на газ по индексу TTF составляет уже 183 евро за МВт·ч.
Компания
"Газпром" не заказал во вторник транзит газа по газопроводу "Ямал-Европа".
Smotrim.ru
"Газпром" также не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе и заказал 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на аукционе в понедельник.
ТАСС

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Цена на газ в Европе вышла на новый исторический рекорд
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