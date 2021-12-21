"Газпром" также не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе и заказал 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на аукционе в понедельник.
Люди собрались на площади, прилегающей к комплексу зданий правительства в 14:00 (мск), после митинга делегация от оппозиции направилась на переговоры к президенту страны Аслану Бжания, но тот отказался выйти на площадь к людям и вести переговоры с одним из лидеров оппозиционеров, бывшим мэром Сухума Каном Кварчия.