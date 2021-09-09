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Цена на газ в Европе впервые в истории превысила $700 за тысячу кубометров

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF впервые в истории достигла $700,2 за 1000 куб. м, или около 57 евро за МВт\ч. Рост составил 3% за сутки, следует из данных торгов лондонской биржи ICE.
Ведомости
Прошлый рекорд цена газа в Европе побила накануне.
ПРАЙМ
По словам директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко, главная причина высоких цен заключается в низком запасе газа в европейских газохранилищах из-за холодной зимы год назад и жаркого лета.
РБК
Аналитик также отметил нежелание "Газпрома" увеличивать продажи на спотовом рынке накануне запуска "Северного потока — 2".
РИА Новости

С чего всё началось

Биржевая цена газа в Европе в очередной раз обновила исторический максимум, превысив отметку в $700 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют
 данные лондонской биржи ICE.

Подробнее о событии

Цена на газ в Европе впервые в истории превысила $700 за тысячу кубометров
Ведомости11:01
Цена на газ в Европе вплотную подбиралась к $700 за 1 тыс. куб. м
ТАСС12:18
«Газпром» довел Европу до паники: Цена на газ превысила 700 долларов впервые в истории
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Цена газа в Европе впервые в истории превысила $700 за тысячу кубов
Российская газета10:52
Цена газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 700 долларов за тысячу кубометров
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Цена на газ в Европе впервые в истории превысила 700 долларов за тысячу кубометров
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Цена на газ в Европе поднялась выше $700
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