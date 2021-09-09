Стоимость ноябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF впервые в истории достигла $700,2 за 1000 куб. м, или около 57 евро за МВт\ч. Рост составил 3% за сутки, следует из данных торгов лондонской биржи ICE.
По словам директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко, главная причина высоких цен заключается в низком запасе газа в европейских газохранилищах из-за холодной зимы год назад и жаркого лета.
В регуляторе заявили, что направили нескольким иностранным компаниям, в том числе провайдерам DNS- и CDN-сервисов, письма с требованием прекратить предоставлять возможности обходить ограничение доступа к приложению и сайту «Умного голосования».
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин пообещал отсудить у гендиректора казахстанского частного АО "РКК Байконур" Даурена Мусы макет и второй летный экземпляр орбитального корабля "Буран".