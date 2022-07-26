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Цена на газ в Европе выросла выше $2000

Биржевая цена на газ в Европе поднялась выше $2 тыс. за 1 тыс. кубометров впервые с марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Коммерсантъ
Стоимость газа резко подскочила накануне после сообщения "Газпрома" о снижении поставок по "Северному потоку".
РИА Новости
«Газпром» 25 июля заявил , что собирается сократить прокачку по газопроводу «Северный поток» из-за остановки на ремонт ещё одной турбины Siemens на компрессорной станции «Портовая».
Секрет фирмы
Также на фоне сокращения поставок газа страны ЕС обсуждают план по сокращению потребления газа на 15%.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Цена на газ в Европе выросла выше $2000
Коммерсантъ05:23
Цены на газ в Европе впервые с марта превысили 2000 долларов за тысячу кубометров
РИА Новости05:04
Газ в Европе перевалил за $2000/тыс. куб. м в ожидании сокращения прокачки по СП1
Интерфакс05:20
Цены на газ в Европе перевалили за $2000
Нефтегазовая вертикаль06:21
ICE: биржевые цены на газ в Европе поднялись выше $1900 за тысячу кубов во вторник утром
ПРАЙМ03:45
Цены на газ в Европе превысили $2000 впервые с начала марта
Аргументы и Факты05:38
Цена газа в Европе на бирже превысила $2 000 за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта
ТАСС04:01

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