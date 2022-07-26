Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил о взятии Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске (ДНР) под контроль союзных сил республик Донбасса и России.
Археологи нашли в Астраханской области культурный слой Хазарского времени, который предположительно может связан с одним из городов или даже столицей Хазарского каганата, рассказал РИА Новости доцент кафедры российской истории и документоведения НИУ "БелГУ" Владимир Сарапулкин.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель не исключил, что ЕС может вносить частичные изменения в антироссийские санкции, если они оказывают косвенное влияние на рынки продовольствия и удобрений.
Строительство новой российской орбитальной служебной станции (РОСС) начнется не ранее 2028 года, сообщил генконструктор по пилотируемым системам и комплексам Российской Федерации, генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев.