В ходе торгов 6 сентября цены на газ в Европе резко возросли, стоимость октябрьского фьючерса на индекс TTF достигала 53,68 евро за мегаватт-час, около 659 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.
Поток газа по магистральному газопроводу "Ямал-Европа", который идет из России через Белоруссию и Польшу в Германию, утром 6 сентября упал в два раза по отношению к уровню 5 сентября и в полтора раза к уровню рабочих дней прошлой недели.
В ходе торгов 6 сентября цены на газ в Европе резко возросли, стоимость октябрьского фьючерса на индекс TTF достигала 53,68 евро за мегаватт-час, около 659 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные
Защищенные от космических лучей твердой породой высокочувствительные детекторы подсчитывали квадриллионы антинейтрино, которые ежесекундно исходят из каждой из шести одинаковых активных зон энергетических реакторов.
В России вполне вроде бы серьезные люди, военные и гражданские, рассказывают о том, что силы НАТО имеют над ВС РФ подавляющее превосходство в обычных вооружениях, особенно в современных, поэтому отразить их наступление мы не сможем без применения хотя бы тактического ядерного оружия.