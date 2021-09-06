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Цена на газ в Европе выросла выше $650 за тысячу кубометров

В ходе торгов 6 сентября цены на газ в Европе резко возросли, стоимость октябрьского фьючерса на индекс TTF достигала 53,68 евро за мегаватт-час, около 659 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.
Lenta.ru
Поток газа по магистральному газопроводу "Ямал-Европа", который идет из России через Белоруссию и Польшу в Германию, утром 6 сентября упал в два раза по отношению к уровню 5 сентября и в полтора раза к уровню рабочих дней прошлой недели.
Агентство нефтегазовой информации
На данный момент поток газа на входе в ГТС ФРГ составляет 1,5 млн кубометров в час против 3 млн кубометров в час в воскресенье, а в предыдущие дни — по 2,3 млн кубомеров в час.
OilCapital.ru
Последний раз цена газа достигла исторического максимума в среду, 1 сентября.
РИА Новости

С чего всё началось

В ходе торгов 6 сентября цены на газ в Европе резко возросли, стоимость октябрьского фьючерса на индекс TTF достигала 53,68 евро за мегаватт-час, около 659 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные
 биржи.

Подробнее о событии

Цена газа в Европе перевалила за $650/тыс. кубометров
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Цена газа в Европе побила очередной рекорд, превысив $650 за тыс. кубов - данные торгов
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ТАССвчера в 07:07
Цена на газ в Европе выросла выше $650 за тысячу кубометров
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