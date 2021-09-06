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Цена на газ в Европе выросла выше $650 за тысячу кубометров

"Газпром" пустит в Европу газ по трубопроводу "Северный поток — 2" уже в этом году, заявил глава компании Алексей Миллер.
РИА Новости
Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures на газ в понедельник утром взяла отметку 53,68 евро за кВт.ч, или $659 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.
Интерфакс
Компания в августе заявила, что объемы поставок по газопроводу в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.
РИА Новости
30 августа цена на газ в Европе впервые превысила $600 за 1 тыс. куб. м. Сегодня, 6 сентября, поток газа из России через Белоруссию и Польшу в Германию по газопроводу Ямал—Европа упал в два раза по отношению к уровню воскресенья.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Газ в Европе подорожал до 650 долларов за кубометр
ФАН04:49
Цена на газ в Европе выросла выше $650 за тысячу кубометров
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Цена газа в Европе превысила $650 за 1 тыс. кубометров
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Стоимость октябрьского фьючерса на индекс TTF в ходе торгов достигала $659 за тысячу кубометров
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