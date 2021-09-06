30 августа цена на газ в Европе впервые превысила $600 за 1 тыс. куб. м. Сегодня, 6 сентября, поток газа из России через Белоруссию и Польшу в Германию по газопроводу Ямал—Европа упал в два раза по отношению к уровню воскресенья.