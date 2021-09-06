Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures на газ в понедельник утром взяла отметку 53,68 евро за кВт.ч, или $659 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.
30 августа цена на газ в Европе впервые превысила $600 за 1 тыс. куб. м. Сегодня, 6 сентября, поток газа из России через Белоруссию и Польшу в Германию по газопроводу Ямал—Европа упал в два раза по отношению к уровню воскресенья.
Как заявил известный российский экономист Михаил Делягин в своем выступлении на YouTube-канале «Аудиостатьи», россияне должны быть осторожны с выходом на рынок ценных бумаг в сентябре, передает ИА DEITA.RU.
После оценки обоснованности повышения цен на социально значимые продукты в крупнейших продовольственных сетях региона в отношении АО «Тандер» («Магнит») и ООО «Агроторг» («Пятерочка») было возбуждено антимонопольное дело.
Доход 1 млн руб. в месяц и выше имеет около 17,1 тыс. россиян, а больше всего работающих по найму с официальной зарплатой выше миллиона фиксируется в Москве, следует из данных исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддерживает предложения генерального прокурора Игоря Краснова о приравнивании оправдания нацизма к экстремизму и о законодательном увековечении памяти мирного населения СССР, пострадавшего в годы Второй мировой войны.