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Цена на газ в Европе выросла выше $650 за тысячу кубометров

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures на газ утром 6 сентября взяла отметку 53,68 евро за кВт.ч, или $659 за тыс. кубометров.
Агентство нефтегазовой информации
До конца сентября у Газпрома действует долгосрочное бронирование транзитных мощностей газопровода "Ямал-Европа".
Агентство нефтегазовой информации
Бронирование Газпрома через Украину на сентябрь снижено до объема долгосрочного контракта - 109 млн куб. м в сутки.
Агентство нефтегазовой информации
Стоимость газа в Европе, как и угля, выросла в 2 раза за год.
Smotrim.ru

Подробнее о событии

Цена газа в Европе превысила 650 долларов за 1 тыс. кубометров
Взгляд.ру06:40
В Европе установились «сверхненормальные» цены на газ
ИА Красная Весна4 сентября в 15:15
Стоимость октябрьского фьючерса на индекс TTF в ходе торгов достигала $659 за тысячу кубометров
ПРАЙМ05:37
Цена на газ в Европе выросла выше $650 за тысячу кубометров
Ведомости05:11
Цена газа в Европе перевалила за $650/тыс. кубометров
Интерфакс04:28
Цена на сжиженный газ на бирже снизилась за день на 1,7%
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А. Миллер провел совещание, посвященное Дню работников нефтяной и газовой промышленности
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