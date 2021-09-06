ВедомостиЦена на газ в Европе выросла выше $650 за тысячу кубометровЦена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures на газ утром 6 сентября взяла отметку 53,68 евро за кВт.ч, или $659 за тыс. кубометров.Агентство нефтегазовой информацииДо конца сентября у Газпрома действует долгосрочное бронирование транзитных мощностей газопровода "Ямал-Европа".Агентство нефтегазовой информацииБронирование Газпрома через Украину на сентябрь снижено до объема долгосрочного контракта - 109 млн куб. м в сутки.Агентство нефтегазовой информацииСтоимость газа в Европе, как и угля, выросла в 2 раза за год.Smotrim.ruЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаРосбалтЦарьградКапитал страныЭкономика сегодняФАНГазета.RuВечерняя МоскваНовый ДеньRuposters.ruLife.ruIvbg.ruПодробнее о событииЦена газа в Европе превысила 650 долларов за 1 тыс. кубометровВзгляд.ру06:40В Европе установились «сверхненормальные» цены на газИА Красная Весна4 сентября в 15:15Стоимость октябрьского фьючерса на индекс TTF в ходе торгов достигала $659 за тысячу кубометровПРАЙМ05:37Цена на газ в Европе выросла выше $650 за тысячу кубометровВедомости05:11Цена газа в Европе перевалила за $650/тыс. кубометровИнтерфакс04:28Цена на сжиженный газ на бирже снизилась за день на 1,7%ТАСС07:07А. Миллер провел совещание, посвященное Дню работников нефтяной и газовой промышленностиNeftegaz.ru3 сентября в 00:09Показать ещёОценить289Поделиться