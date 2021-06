Достигнутый показатель является максимальным за последние три года и три месяца - с начала марта 2018 года. Тогда в Европе бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East), и цена газа взлетала до $969 на TTF и до $1227 за тысячу кубометров на британской площадке NBP.

