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Цена на газ в Европе замедлила рост на заявлениях Путина, но пока держится выше $500

Цена на газ в Европе резко выросла в начале пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, однако вернулась к прежним значениям после заявлений о "Северном потоке - 2" и транзите через Украину.
ТАСС
-> Согласно информации лондонской биржи ICE, после заявления президента РФ цена сентябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, опустилась примерно с 515 долларов за тысячу кубометров до 502 долларов.
Finam.Ru
Позже стоимость газа по индексу TTF немного отыграла падение до отметки выше 490 долларов за тысячу кубов.
ПРАЙМ
Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом".
Finam.Ru

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