Цена на газ в Европе резко выросла в начале пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, однако вернулась к прежним значениям после заявлений о "Северном потоке - 2" и транзите через Украину.
-> Согласно информации лондонской биржи ICE, после заявления президента РФ цена сентябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, опустилась примерно с 515 долларов за тысячу кубометров до 502 долларов.
Международная платежная система Visa предупредила банки-эквайеры, работающие с онлайн-магазином Wildberries, о штрафе в $25 тыс. в случае начисления дополнительной комиссии при покупках по картам Visa.
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что Украина не приняла его заявку на участие в саммите "Крымская платформа".
Харитонов уверенно выглядел в стойке в первом раунде, но во второй пятиминутке пропустил несколько тяжелых ударов, отдал сопернику выгодную позицию в партере и сдался после удушающего приема на последней секунде пятой минуты.