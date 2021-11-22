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Цена на красную икру в России достигла исторического максимума

Цена на красную икру не достигала такого уровня за всю историю наблюдений с 2000 г. По подсчетам Росстата, икра за 20 лет подорожала в 7,4 раза.
Ведомости
Цены выросли, несмотря на увеличившуюся добычу лососевых, которые дают красную икру.
РБК
В 2020 году путина оказалась самой неудачной как минимум за последние пять лет: по сведениям Росрыболовства, улов составил менее 300 тыс. т.
РБК
Традиционно под конец путины и накануне длительных праздников в целях реализации остатков на складах спекулянты создают ажиотаж, что приводит к росту цен, поясняет представитель Росрыболовства.
РБК

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