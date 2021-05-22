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РБК: цены на красную икру в России достигли максимума с 2011 года

Росстат зафиксировал рекордное за 10 лет повышение цен на красную икру в магазинах России. Об этом в субботу пишет издание РБК со ссылкой на данные службы.В источнике

С чего всё началось

Цены на красную икру в России достигли максимума за десять лет

Икра в магазинах непрерывно дорожает с июня прошлого года: в ноябре 2020-го средние цены впервые преодолели планку в 4 тыс. руб. за 1 кг, побив предыдущий рекорд августа 2018 года — 3,9 тыс. руб. Подорожание икры подтверждает директор по развитию сети рыбных супермаркетов "Рыбсеть" Полина Кирова: по ее словам, текущие цены от поставщиков сейчас в среднем на 30% выше, чем год назад.
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