Икра в магазинах непрерывно дорожает с июня прошлого года: в ноябре 2020-го средние цены впервые преодолели планку в 4 тыс. руб. за 1 кг, побив предыдущий рекорд августа 2018 года — 3,9 тыс. руб. Подорожание икры подтверждает директор по развитию сети рыбных супермаркетов "Рыбсеть" Полина Кирова: по ее словам, текущие цены от поставщиков сейчас в среднем на 30% выше, чем год назад.

РБК 22 мая в 02:00