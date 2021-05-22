РБК: цены на красную икру в России достигли максимума с 2011 года
Росстат зафиксировал рекордное за 10 лет повышение цен на красную икру в магазинах России. Об этом в субботу пишет издание РБК со ссылкой на данные службы.В источнике
С чего всё началось
Цены на красную икру в России достигли максимума за десять лет
Икра в магазинах непрерывно дорожает с июня прошлого года: в ноябре 2020-го средние цены впервые преодолели планку в 4 тыс. руб. за 1 кг, побив предыдущий рекорд августа 2018 года — 3,9 тыс. руб. Подорожание икры подтверждает директор по развитию сети рыбных супермаркетов "Рыбсеть" Полина Кирова: по ее словам, текущие цены от поставщиков сейчас в среднем на 30% выше, чем год назад.
РБК22 мая в 02:00