Цена на красную икру в России в апреле достигла максимума с начала века
Росстат зафиксировал подорожание красной икры в магазинах на треть по сравнению с прошлым годом, пишет РБК.
В частности, в апреле 2021 года килограмм лососевой икры в рознице стоил в среднем 4,7 тысячи рублей.
Еще в ноябре 2020 года стоимость килограмма икры достигла четырех тысяч, превысив показатели августа 2018-го (тогда деликатес стоил 3,9 тысячи).
С чего всё началось
Цены на красную икру в России достигли максимума за десять лет
Икра в магазинах непрерывно дорожает с июня прошлого года: в ноябре 2020-го средние цены впервые преодолели планку в 4 тыс. руб. за 1 кг, побив предыдущий рекорд августа 2018 года — 3,9 тыс. руб. Подорожание икры подтверждает директор по развитию сети рыбных супермаркетов "Рыбсеть" Полина Кирова: по ее словам, текущие цены от поставщиков сейчас в среднем на 30% выше, чем год назад.
РБК22 мая в 02:00