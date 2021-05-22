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Цена на красную икру в России в апреле достигла максимума с начала века

Росстат зафиксировал подорожание красной икры в магазинах на треть по сравнению с прошлым годом, пишет РБК.
РИА Новости
В частности, в апреле 2021 года килограмм лососевой икры в рознице стоил в среднем 4,7 тысячи рублей.
Российская газета
Апрельские цены на лососевую икру стали абсолютным рекордом как минимум с 2011 года.
РБК
Еще в ноябре 2020 года стоимость килограмма икры достигла четырех тысяч, превысив показатели августа 2018-го (тогда деликатес стоил 3,9 тысячи).
РИА Новости
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С чего всё началось

Цены на красную икру в России достигли максимума за десять лет

Икра в магазинах непрерывно дорожает с июня прошлого года: в ноябре 2020-го средние цены впервые преодолели планку в 4 тыс. руб. за 1 кг, побив предыдущий рекорд августа 2018 года — 3,9 тыс. руб. Подорожание икры подтверждает директор по развитию сети рыбных супермаркетов "Рыбсеть" Полина Кирова: по ее словам, текущие цены от поставщиков сейчас в среднем на 30% выше, чем год назад.
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