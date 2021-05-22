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Цена на красную икру в России в апреле достигла максимума с начала века

Стоимость красной икры в России в апреле 2021 года составила 4698 рублей за килограмм, что больше уровня апреля прошлого года на 29% — это также самый высокий уровень цены с 2000 года, следует из данных Росстата.В источнике
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С чего всё началось

Цены на красную икру в России достигли максимума за десять лет

Икра в магазинах непрерывно дорожает с июня прошлого года: в ноябре 2020-го средние цены впервые преодолели планку в 4 тыс. руб. за 1 кг, побив предыдущий рекорд августа 2018 года — 3,9 тыс. руб. Подорожание икры подтверждает директор по развитию сети рыбных супермаркетов "Рыбсеть" Полина Кирова: по ее словам, текущие цены от поставщиков сейчас в среднем на 30% выше, чем год назад.
РБК22 мая в 02:00

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Россиянам рассказали, грозит ли дефицит икры

Телеканал 360°22 мая в 10:48

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Lenta.ru22 мая в 08:42

В Росрыболовстве исключили дефицит красной икры в 2021 году

РБК22 мая в 08:29

Россиянам рассказали, ждать ли дефицита красной икры

ПРАЙМ22 мая в 08:22

В России цены на красную икру достигли максимума 2011 года

РИА Новости22 мая в 05:57

В России цены на красную икру достигли максимума за десять лет

Коммерсантъ22 мая в 04:53

В России резко подорожала красная икра

URA.Ru22 мая в 02:34
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