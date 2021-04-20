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REGNUM

Цена на нефть Brent поднялась выше $67

Торги по нефти 19 апреля завершились ростом. Цена на нефть сорта Brent поднялась на 0,62%, до $67,11, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.В источнике
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Спрос на нефть в 2021 году будет достаточно слабым

Нефтегазовая вертикаль03:09

Нефть подорожала до максимума за месяц

Lenta.ru03:06

Доброе утро! Нефть и азиатские индексы - в зоне роста

Finam.Ru02:00

Возможен краткосрочный подъем котировок нефти к $70/барр. - BCS Express

Финмаркет02:22

Цены на нефть повышаются на фоне ослабления доллара

Росбалт02:59

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:18

Валютный фактор поддерживает нефть

ПРАЙМ02:41
Интересное

Власти Крыма передали СК материалы по блокаде водоснабжения полуострова

Крымские власти передали Следственному комитету часть материалов по ущербу от водной блокады Крыма, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Государственного Совета республики Владимира Константинова.
Ведомости03:26

Die Welt (Германия): частица мюон. Сенсационный замер: стандартная картина физики пошатнулась (Die Welt)

С помощью секретного цифрового кода высчитанная последовательность цифр становится измеренным в Фермилаб магнитным моментом мюона — родственной электрону элементарной частицы, иногда называемой также «тяжелым кузеном» электрона.
ИноСМИ17:19

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%

Рынок акций РФ открылся во вторник коррекционным ростом цен blue chips вслед за дорожающей нефтью, а также благодаря некоторому затуханию санкционной риторики Запада в отношении России; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,2-0,4% во главе с расписками Ozon.
Интерфакс03:23