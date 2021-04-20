Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%

Рынок акций РФ открылся во вторник коррекционным ростом цен blue chips вслед за дорожающей нефтью, а также благодаря некоторому затуханию санкционной риторики Запада в отношении России; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,2-0,4% во главе с расписками Ozon.