С помощью секретного цифрового кода высчитанная последовательность цифр становится измеренным в Фермилаб магнитным моментом мюона — родственной электрону элементарной частицы, иногда называемой также «тяжелым кузеном» электрона.
Рынок акций РФ открылся во вторник коррекционным ростом цен blue chips вслед за дорожающей нефтью, а также благодаря некоторому затуханию санкционной риторики Запада в отношении России; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,2-0,4% во главе с расписками Ozon.