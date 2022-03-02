ИнтерфаксЦена на нефть Brent превысила $110 за баррель впервые с августа 2014 годаЦена на нефть марки Brent превысила 116 долларов за баррель впервые с 9 сентября 2013 года.РИА НовостиАпрельские фьючерсы на WTI дорожают на 7,25%, до $110,88 за баррель.Агентство нефтегазовой информацииЗападные санкции против России не затронули энергетический сектор, однако все равно вызвали волатильность на мировых рынках из-за опасений по поводу перебоев в поставках, отмечает Financial Times.ForbesТем временем страны ОПЕК+ намерены увеличить добычу в апреле еще на 400 тыс. баррелей в день, что так же мало повлияет на рынок, готовый к такому сценарию.АК&МЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruProzakupki.infoРБК ИнвестицииАК&МVSE42.RUInfinicaРосбалтREGNUMЭкономика сегодняКапитал страныМИР 24Комсомольская правдаРЕН ТВНовые ИзвестияRT на русскомФАНПодробнее о событииЦена нефти Brent превысила 116 долларов за баррель впервые с августа 2013Комсомольская правда22:20Цена нефти марки Brent достигла $116 за баррельRT на русском22:06Цена нефти Brent достигла $116 за баррель впервые с августа 2013 годаТАСС21:54Цена нефти марки Brent превысила 116 долларов за баррель впервые с августа 2013 годаLenta.ru22:17Цена нефти марки Brent достигла исторического максимума в 116 долларов впервые с 2013 годаЭкономика сегодня22:34Цена нефти Brent превысила $114 за баррель впервые с 26 июня 2014 годаПРАЙМвчера в 15:09Нефть Brent торгуется выше 115 долларов за баррель впервые с июня 2014 годаРИА Новостивчера в 15:49Показать ещёОценить352Поделиться