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Цена на нефть Brent превысила $110 за баррель впервые с августа 2014 года

Цена на нефть марки Brent превысила 116 долларов за баррель впервые с 9 сентября 2013 года.
РИА Новости
Апрельские фьючерсы на WTI дорожают на 7,25%, до $110,88 за баррель.
Агентство нефтегазовой информации
Западные санкции против России не затронули энергетический сектор, однако все равно вызвали волатильность на мировых рынках из-за опасений по поводу перебоев в поставках, отмечает Financial Times.
Forbes
Тем временем страны ОПЕК+ намерены увеличить добычу в апреле еще на 400 тыс. баррелей в день, что так же мало повлияет на рынок, готовый к такому сценарию.
АК&М

Подробнее о событии

Цена нефти Brent превысила 116 долларов за баррель впервые с августа 2013
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ТАСС21:54
Цена нефти марки Brent превысила 116 долларов за баррель впервые с августа 2013 года
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