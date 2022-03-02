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Цена на нефть Brent превысила $110 за баррель впервые с августа 2014 года

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 5:05 по московскому времени подорожали до $110,40 за баррель, что на 5,43 % выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Интерфакс
По состоянию на 05:52 мск стоимость Brent замедлила рост до 5,77%, торгуясь на уровне $111,03 за баррель.
Агентство нефтегазовой информации
В последний раз стоимость Brent превышала $106 за баррель в августе 2014 года.
Независимая газета
Официальная статистика о коммерческих запасах в США за прошлую неделю будет опубликована минэнерго страны вечером в среду.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Нефть Brent торгуется выше 110 долларов за баррель впервые с июля 2014 года
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