ИнтерфаксЦена на нефть Brent превысила $110 за баррель впервые с августа 2014 годаМайские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 5:05 по московскому времени подорожали до $110,40 за баррель, что на 5,43 % выше цены на закрытие предыдущей сессии.ИнтерфаксПо состоянию на 05:52 мск стоимость Brent замедлила рост до 5,77%, торгуясь на уровне $111,03 за баррель.Агентство нефтегазовой информацииВ последний раз стоимость Brent превышала $106 за баррель в августе 2014 года.Независимая газетаОфициальная статистика о коммерческих запасах в США за прошлую неделю будет опубликована минэнерго страны вечером в среду.ПРАЙМЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruРБК ИнвестицииГазета.RuМИР 24Форпост Северо-ЗападРосбалтREGNUMКомсомольская правдаТК ЗвездаЭкономика сегодняИА Красная ВеснаThe Moscow PostРБКKazanfirst.ruВечерняя МоскваПрофильПодробнее о событииНефть Brent торгуется выше 110 долларов за баррель впервые с июля 2014 годаРИА Новости00:11Майские фьючерсы на нефть Brent дорожают до $110,1 за баррель впервые с июля 2014 годаПРАЙМ00:06Brent достигла $106 за баррельOilCapital.ruвчера в 11:37Цена нефти Brent превысила $111 впервые с августа 2014 годаТАСС22:10Цена на нефть Brent побила рекорд августа 2014 годаРЕН ТВ21:04Цена нефти Brent превысила $109 за баррель впервые с августа 2014 годаРоссийская газета21:10Цена нефти Brent превысила $111 за баррельРБК Инвестиции23:08Показать ещёОценить226Поделиться