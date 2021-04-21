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Экономика

Цена на нефть Brent превысила $68 за баррель

В последний раз стоимость Brent превышала $68 18 марта текущего года. Баррель нефти марки WTI с поставкой в июне также подорожал на 1,4% — его стоимость составила $64,32.В источнике
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Фильмы о Дурове и Сахарове представят в онлайн-кинотеатре Kion

Стало известно о том, что премьера ожидаемых отечественных сериалов, таких как «Вертинский» Авдотьи Смирновой, «Чиновница» Оксаны Карас, «Тест на беременность-3» и «Большой» Валерия Тодоровского, состоится в новом онлайн-кинотеатре, получившем название «Kion», раньше, чем в эфире «Первого канала».
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Население Саратовской области уменьшилось на 25 тысяч человек за один год

Судя по приведенным данным число жителей в минувшем 2020 году уменьшилось на 25 тысяч 476 человек, из которых 4,6 сменили регион проживания, а почти 21 тысяча пришлось на прямые потери из-за превышения смертности над рождаемостью.
SM News Саратов03:23