Стало известно о том, что премьера ожидаемых отечественных сериалов, таких как «Вертинский» Авдотьи Смирновой, «Чиновница» Оксаны Карас, «Тест на беременность-3» и «Большой» Валерия Тодоровского, состоится в новом онлайн-кинотеатре, получившем название «Kion», раньше, чем в эфире «Первого канала».
Судя по приведенным данным число жителей в минувшем 2020 году уменьшилось на 25 тысяч 476 человек, из которых 4,6 сменили регион проживания, а почти 21 тысяча пришлось на прямые потери из-за превышения смертности над рождаемостью.