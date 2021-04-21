SpaceX заключила с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) контракт на $2,89 млрд на создание космического корабля, который впервые за пятьдесят лет доставит астронавтов на Луну.
"По предварительным данным, имеющимся в распоряжении министерства общественной безопасности, численность участников несанкционированной акции составляет порядка 5 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.
Российская академия наук готова обратиться в высокие инстанции в связи с задержанием в Нижнем Новгороде замдиректора Института прикладной физики РАН, академика РАН Ефима Хазанова, сообщил президент РАН Александр Сергеев.