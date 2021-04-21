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Экономика

Цена на нефть Brent превысила $68 за баррель

В последний раз стоимость Brent превышала $68 18 марта текущего года. Баррель нефти марки WTI с поставкой в июне также подорожал на 1,4% — его стоимость составила $64,32.В источнике
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Нефть продолжает дешеветь на фоне публикации данных из США

ПРАЙМ11:22

Цены на нефть снижаются второй день подряд

ИА Красная Весна04:29

Фьючерс на нефть Brent на июнь понизился на 0.87%

АК&М05:22

Аналитик АУФИ: Против нефти играют коронавирус, отчет API и стабилизация доллара

Росбалт10:24

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:20

Котировки нефти будут стремиться к $70/баррель - «Фридом Финанс»

Финмаркетвчера в 09:32

Стоимость нефти Brent превысила отметку в 68 долларов впервые с марта

ФАНвчера в 05:32
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SpaceX выиграла контракт NASA стоимостью $2,9 млрд на создание корабля для посадки на Луну

SpaceX заключила с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) контракт на $2,89 млрд на создание космического корабля, который впервые за пятьдесят лет доставит астронавтов на Луну.
Веквчера в 04:49

В Екатеринбурге около пяти тысяч человек вышли на незаконную акцию

"По предварительным данным, имеющимся в распоряжении министерства общественной безопасности, численность участников несанкционированной акции составляет порядка 5 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости11:11

Общее собрание РАН вступилось за задержанного академика Хазанова

Российская академия наук готова обратиться в высокие инстанции в связи с задержанием в Нижнем Новгороде замдиректора Института прикладной физики РАН, академика РАН Ефима Хазанова, сообщил президент РАН Александр Сергеев.
Интерфакс10:19