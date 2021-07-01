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Экономика

Цена на американскую нефть WTI поднялась выше $75 за баррель

Цены на нефть продолжают расти в ожидании решений ОПЕК+, стоимость WTI поднялась выше 75 долларов за баррель впервые с 2018 года.
Интерфакс
Августовские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,74%, составив $72,54 за баррель.
RT на русском
Во 2-м квартале Brent подорожал на 18,2%, с начала 2021 года - на 45%, стоимость WTI увеличилась соответственно на 24% и 51%.
Финмаркет
Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ стартовало в 17:30 ммск, полноформатная встреча министров ОПЕК+ начнется в 19:30 мск.
Финмаркет

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