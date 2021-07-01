ПРАЙМЦена на американскую нефть WTI поднялась выше $75 за баррельЦены на нефть продолжают расти в ожидании решений ОПЕК+, стоимость WTI поднялась выше 75 долларов за баррель впервые с 2018 года.ИнтерфаксАвгустовские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,74%, составив $72,54 за баррель.RT на русскомВо 2-м квартале Brent подорожал на 18,2%, с начала 2021 года - на 45%, стоимость WTI увеличилась соответственно на 24% и 51%.ФинмаркетЗаседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ стартовало в 17:30 ммск, полноформатная встреча министров ОПЕК+ начнется в 19:30 мск.ФинмаркетЧитать далееСвернутьРосбалтРосбалтКапитал страныЭкономика сегодняАК&МИА Красная ВеснаОбщественная служба новостейНьюс-ННМИР 24Подробнее о событииЦены на нефть ускорили рост на новостях вокруг ОПЕК+ПРАЙМвчера в 10:47Решение ОПЕК+ определит направление дальнейшего движения нефтяных ценFinam.Ruвчера в 05:00Вероятна повышенная волатильность нефтяных цен в четверг - BCS ExpressФинмаркетвчера в 02:11Хорошие отчеты по запасам нефти в США потерялись на фоне споров стран ОПЕКЭкономика сегоднявчера в 05:43Мировые цены на нефть снижаютсяRT на русскомвчера в 01:23Фьючерс на нефть Brent на сентябрь повысился на 1.3%АК&Мвчера в 05:22Нефть перешла в режим ожидания перед заседанием ОПЕК+REGNUM30 июня в 05:59Показать все источникиОценитьПоделиться