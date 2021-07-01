Актриса Галь Гадот родила третью дочь

Супруг актрисы, Ярон Версано, также поделился радостной новостью со своими подписчиками в "Инстаграме" и поблагодарил жену за то, что она подарила ему еще одного ребенка: Напомним, Галь Гадот состоит в браке с Яроном Версано с 2008 года.