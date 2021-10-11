Цена на нефть на Токийской товарной бирже поднялась в понедельник до самого высокого уровня за последние три года. Один килолитр (около 6,289 барреля) дубайской сырой нефти с поставкой в марте будущего года продают сейчас почти за 54,4 тыс. иен (около $484,3), свидетельствуют данные торгов.

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