Цена на нефть на Токийской товарной бирже поднялась в понедельник до самого высокого уровня за последние три года. Один килолитр (около 6,289 барреля) дубайской сырой нефти с поставкой в марте будущего года продают сейчас почти за 54,4 тыс. иен (около $484,3), свидетельствуют данные торгов.В источнике
Решение об увольнении ректора Малой академии наук в Якутии, отказавшегося передать интернат под инфекционный стационар для лечения больных коронавирусом, должно быть отменено, заявил глава республики Айсен Николаев.