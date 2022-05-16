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Цена на пшеницу в Европе побила абсолютный рекорд в €438,25 за тонну

Сегодня, 16 мая, утром базовые фьючерсные контракты на пшеницу на торгах чикагской биржи CBOT выросли на максимально разрешенные 6%, до $12,47 за бушель.
Коммерсантъ
Сообщается, что торги закрылись на отметке 438,25 евро за тонну пшеницы после того, как Индия объявила эмбарго на экспорт зерновых.
РЕН ТВ
Дели рассчитывал заместить Украину в качестве экспортёра пшеницы, но планы поменялись в сторону обеспечения продовольственной безопасности страны, сообщало ранее издание Times of India со ссылкой на министерство торговли.
Говорит Москва
В 2022-м страна планировала экспортировать 10 млн тонн пшеницы.
Фонтанка.Ру

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