Будьте в Плюсе

Цена на пшеницу в Европе побила абсолютный рекорд в €438,25 за тонну

Цена на пшеницу побила абсолютный рекорд на европейском рынке, торги закрылись на отметке €438,25 за тонну после объявления Индией эмбарго на экспорт зерновых, сообщает AFP со ссылкой на брокеров.
Коммерсантъ
Дели рассчитывал заместить Украину в качестве экспортёра пшеницы, но планы поменялись в сторону обеспечения продовольственной безопасности страны, сообщало ранее издание Times of India со ссылкой на министерство торговли.
Говорит Москва
14 мая Индия запретила экспорт пшеницы в целях контроля роста внутренних цен.
ТАСС
В 2022-м страна планировала экспортировать 10 млн тонн пшеницы.
Фонтанка.Ру

Подробнее о событии

Стоимость пшеницы в Европе достигла исторического максимума
Говорит Москвавчера в 16:40
AFP: цена на пшеницу в понедельник побила абсолютный рекорд на европейском рынке
Lenta.ruвчера в 16:00
Цены на пшеницу достигли максимума после того, как Индия запретила её экспорт из-за засухи — Инфо24.ru
Инфо24вчера в 10:51
Цены на пшеницу в Европе достигли рекорда из-за запрета Индии на экспорт
РБК Инвестициивчера в 14:21
Цена на пшеницу побила рекорд на европейском рынке
ТАССвчера в 14:15
Цена на пшеницу в Европе побила абсолютный рекорд в €438,25 за тонну
Коммерсантъвчера в 15:01
Страх перед голодом подстегнул рост цен на пшеницу — AFP
REGNUMвчера в 09:57

Интересное

С завода «Азовсталь» вышли и сдались около 300 укронацистов — СМИ

С заблокированной территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались около 300 украинских нацистов, сообщает вечером 16 мая агентство RT.
REGNUMвчера в 16:03

Дмитрия Пронина назначили директором Московского автомобильного завода «Москвич»

Директором Московского автомобильного завода "Москвич" стал Дмитрий Пронин, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
РИА Новостивчера в 09:56

Эрдоган: Турция не согласится одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Турция не согласится на вступление в НАТО Финляндии и Швеции, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.
РБКвчера в 14:27

В Кремле запланировали создать детское движение в юбилей пионерии

На День защиты детей 1 июня запланирован съезд детских движений России — он, как ожидается, пройдет на полях фестиваля детства и юношества в Москве, на ВДНХ.
РБКвчера в 15:54

В Словакии задержали экс-главу Минюста за поддержку действий Путина на Украине

Полиция Словакии задержала в понедельник бывшего министра юстиции и экс-председателя Верховного суда страны Штефана Гарабина в связи с тем, что он выразил в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) поддержку действиям президента РФ Владимира Путина на Украине.
ТАССвчера в 14:45

Россию и Белоруссию исключили из тендера на показ Олимпиады-2026 и Игр-2028

В понедельник по российским СМИ разошлась новость, прошедшая не замеченной в начале марта, — Россию и Белоруссию исключили из тендера на продажу телевизионных прав зимних Олимпийских игр 2026 года в итальянских Кортина-д'Ампеццо и Милане и летних 2028 года в американском Лос-Анджелесе.
Спорт-Экспрессвчера в 10:45

Премьер Мишустин подписал распоряжение об отмене премии правительства Римасу Туминасу

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене премии правительства театральному режиссеру Римасу Туминасу, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новостивчера в 14:27

Заммэра Москвы: Renault не сможет выкупить свой завод в Москве

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что бывший завод Renault в Москве останется российским.
Коммерсантъвчера в 16:47

Британия тщательно охраняет свою главную тайну

Заметим, что взрывной рост цен в Британии пошел еще в 2021 году, задолго до спецоперации России на Украине.
РИА Новостивчера в 01:00

McDonald’s объявил об уходе с российского рынка и продаже бизнеса после 30 лет работы

По данным «Макдоналдса», компания оставалась крупнейшим российским налогоплательщиком в индустрии общественного питания — на сеть приходилось порядка 25 процентов всех налоговых поступлений в отрасли.
Lenta.ruвчера в 08:35