Дели рассчитывал заместить Украину в качестве экспортёра пшеницы, но планы поменялись в сторону обеспечения продовольственной безопасности страны, сообщало ранее издание Times of India со ссылкой на министерство торговли.
Полиция Словакии задержала в понедельник бывшего министра юстиции и экс-председателя Верховного суда страны Штефана Гарабина в связи с тем, что он выразил в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) поддержку действиям президента РФ Владимира Путина на Украине.
В понедельник по российским СМИ разошлась новость, прошедшая не замеченной в начале марта, — Россию и Белоруссию исключили из тендера на продажу телевизионных прав зимних Олимпийских игр 2026 года в итальянских Кортина-д'Ампеццо и Милане и летних 2028 года в американском Лос-Анджелесе.