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Цена на пшеницу в Европе побила абсолютный рекорд в €438,25 за тонну

Сегодня, 16 мая, утром базовые фьючерсные контракты на пшеницу на торгах чикагской биржи CBOT выросли на максимально разрешенные 6%, до $12,47 за бушель.
Коммерсантъ
Торги закрылись на отметке 438,25 евро за тонну.
Фонтанка.Ру
На закрытии торгов на бирже Euronext 16 мая тонна зерна стоила 438,25 евро, сообщило агентство AFP
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Телеканал 360°
14 мая Индия запретила экспорт пшеницы в целях контроля роста внутренних цен.
ТАСС

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AFP: цена на пшеницу в понедельник побила абсолютный рекорд на европейском рынке
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