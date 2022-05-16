КоммерсантъЦена на пшеницу в Европе побила абсолютный рекорд в €438,25 за тоннуСегодня, 16 мая, утром базовые фьючерсные контракты на пшеницу на торгах чикагской биржи CBOT выросли на максимально разрешенные 6%, до $12,47 за бушель.КоммерсантъТорги закрылись на отметке 438,25 евро за тонну.Фонтанка.РуНа закрытии торгов на бирже Euronext 16 мая тонна зерна стоила 438,25 евро, сообщило агентство AFP.Телеканал 360°14 мая Индия запретила экспорт пшеницы в целях контроля роста внутренних цен.ТАССЧитать далееСвернутьCT newsCT newsREGNUMAMMIAC. Агентство Медиа Медицинской Информации, Анализа и КонсалтингаИА Красная ВеснаГазета.RuАгротаймНациональное Аграрное АгентствоТелеканал 360°РБК ИнвестицииДеловой квадратПодробнее о событииAFP: цена на пшеницу в понедельник побила абсолютный рекорд на европейском рынкеLenta.ruвчера в 16:00Цена на пшеницу в Европе побила абсолютный рекорд в €438,25 за тоннуКоммерсантъвчера в 15:01Мировые цены на пшеницу подскочили после запрета Индии на экспортCT newsвчера в 10:37Цена на пшеницу побила рекорд на европейском рынкеТАССвчера в 14:15Цены на пшеницу достигли максимума после того, как Индия запретила её экспорт из-за засухи — Инфо24.ruИнфо24вчера в 10:51Цены на пшеницу в Европе достигли рекорда из-за запрета Индии на экспортРБК Инвестициивчера в 14:21Страх перед голодом подстегнул рост цен на пшеницу — AFPREGNUMвчера в 09:57Показать ещёОценить188Поделиться