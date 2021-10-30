"Территориальный орган Росздравнадзора по Томской области начал проверку организации медицинской помощи пациентам в респираторном госпитале медико-санитарной части №2. Поводом к организации надзорных мероприятий послужила распространенная в СМИ видеозапись с фактами ненадлежащего ухода за пациентами", - говорится в сообщении.
Автоматическая межпланетная станция «Юнона» (Juno) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США помогла оценить глубину легендарного Большого красного пятна (БКП) Юпитера — гигантской бури, бушующей на планете веками.