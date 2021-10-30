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Андрей Спыну: цена на газ для Молдавии по контракту с «Газпромом» составит 450 долларов

Для Молдавии цена на российский газ по новому контракту с компанией «Газпром» может вырасти до $500-600 долларов за одну тысячу кубометров.
ТК Звезда
Молдавия в ноябре будет закупать российский газ по цене 450 долларов за тысячу кубометров, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну в Facebook
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РИА Новости
«Газпром» и «Молдовагаз» продлевают соглашение о поставках газа с 2011 года.
РБК
Участники переговоров также обсудили задолженность «Молдовагаз» перед «Газпромом».
Lenta.ru

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