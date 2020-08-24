Цена нефти Brent держится на уровне $44 за баррель
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в октябре 2020 года опустилась до $44,32 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи ICE в Лондоне на сегодняшнее утро.В источнике
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ИА Красная Веснавчера в 15:08