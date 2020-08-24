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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent держится на уровне $44 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в октябре 2020 года опустилась до $44,32 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи ICE в Лондоне на сегодняшнее утро.В источнике
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ПРАЙМ

НЕФТЯНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: Цены на нефть и бензин выросли в ожидании тропических штормов на побережье США

ПРАЙМ18:33
ИА Красная Весна

Цены на нефть будут в интервале 45–65 долларов за баррель, считает Moody’s

ИА Красная Веснавчера в 15:08
Газета.Ru

Стоимость нефти Brent падает

Газета.Ruвчера в 04:04
RT на русском

Почему сезон ураганов в США может ускорить рост мировых цен на нефть

RT на русскомвчера в 09:03
РБК

Нефть, Мосбиржа, «М.Видео», ByteDance: за какими акциями следить сегодня

РБКвчера в 02:00
Взгляд.ру

Нефть подешевела на неоднозначном внешнем фоне

Взгляд.рувчера в 01:37
URA.Ru

Новости кризиса 24 августа. Россияне стали бережнее обращаться с деньгами, что будет с рублем осенью

URA.Ruвчера в 00:00

В Госдуме предложили перенести на октябрь начало учебного года

Также у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года, что также позволит не создать взрывной нагрузки на медицинскую инфраструктуру.
Василий Власов
Российский политик
RT на русском22:16
351

В Башкирии снизился индекс промышленного производства

Уфа, 24 августа 2020, 09:56 — REGNUM В Башкирии индекс промышленного производства по итогам семи месяцев снизился на один процент и составил 97,8%. Об этом 24 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.
REGNUMвчера в 02:56
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Мясников призвал не делать поспешных выводов о состоянии Навального

Это я не к тому, чтобы утверждать — наш самый известный оппозиционер отравился удобрениями, нет конечно. Просто для иллюстрации того, что случай тем не менее в клинической практике рутинный. Когда из случая с Навальным будут делать нового Скрипаля — надо об этом помнить.
Александр Мясников
Врач
Экономика сегодня18:35
18

СККШ-586 на форуме Армия-2020

"Мытищинский машиностроительный завод", входящий в состав Группы компаний "Калашников", на международном военно-техническом форуме "Армия-2020" представит опытный образец специального корпусного колёсного шасси СККШ-586, предназначенного для монтажа специального оборудования.
ANNA-News23 августа в 02:43
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