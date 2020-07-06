Энергетика

ИзвестияИзвестияЦена нефти Brent достигла $43,1 за баррель

К 9:30 по мск понедельника, 6 июля, сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures до $43,1 за баррель. Таким образом стоимость нефти увеличилась на 0,91%.
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Цена нефти Brent достигла $43,1 за баррель

Известия03:02

Рост нефти сдерживает неопределенность

REGNUM03:52

Цены на нефть изменились разнонаправленно на неопределенности с восстановлением спроса

Взгляд.ру01:03

Нефть торгуется разнонаправленно на неопределенности с восстановлением спроса

ПРАЙМ01:08

Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов

RT на русском01:05

Нефть марки Brent подорожала до 43,11 доллара за баррель

РЕН ТВ02:23

Новости кризиса 6 июля. Льготную ипотеку для многодетных семей расширят, а женщинам дадут надбавку к пенсии

URA.Ru00:00
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Происшествия

Подозреваемого в убийстве девяти женщин нашли мёртвым в СИЗО

REGNUM 04:34
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Экономика

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
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Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
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Здоровье

В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой

На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку о границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
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Политика

Депутат бундестага: Можно критиковать Путина, но нельзя пренебрегать интересами России

Гизи считает, что пора снимать санкции и возвращать взаимное доверие между Россией и Западом: Мы должны предостеречь Путина от определённых вещей, но он должен быть уверен, что мы его больше не будем задвигать на второй план, не будем постоянно размещать своих военных у его границ и тому подобное.
Военное обозрение 02:48
Шоу-бизнес

Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу

RuNews24.ru вчера в 09:13
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Происшествия

Жительница Кубани задушила ребенка из-за громкой музыки

Как сообщалось ранее, в правоохранительные органы днем 10 мая 2019 года поступило сообщение о безвестном исчезновении девятилетнего ребенка Около 13.00 мальчик вышел из дома и не вернулся.
Российская газета 02:05
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 июля

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 687,8 тыс. (6611 за сутки).
РБК 00:49
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Происшествия

Под Екатеринбургом у сотрудника детского лагеря нашли коронавирус

Екатеринбург, 6 июля 2020, 07:27 — REGNUM В Свердловской области у сотрудника одного из детских лагерей нашли коронавирус.
REGNUM 00:27
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Газета.Ru 02:42
3,2K
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
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Политика

Процесс съемки обращения Путина попал на видео

Процесс съемки обращения президента России Владимира Путина к гражданам страны попал на видео.
Газета.Ru вчера в 12:07
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Общество

Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в России

ТАСС вчера в 23:11
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Происшествия

На Алтае убийцу женщины и детей приговорили к пожизненному заключению

В Алтайском краевом суде огласили приговор жителю Славгорода, который год назад убил женщину с двумя маленькими детьми.
Российская газета 04:21
3
Культура

Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни

REGNUM 03:20
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Политика

Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 04 июля в 12:52
1,9K
Авто

Пименов назвал шесть опасных ошибок, которых стоит избегать водителям

Эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов назвал шесть «глупостей», которых стоит избегать водителям.
Автоновости дня вчера в 05:10
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Происшествия

В Петербурге со стрельбой задержали шестерых подозреваемых в краже

В Петербурге на улице Варшавской прошло задержание шести человек, которых подозревают в краже, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Российская газета 04:29
Общество

Суд вынесет приговор журналистке, обвиняемой в оправдании терроризма

Интерфакс вчера в 19:12
22
Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
4,7K
Шоу-бизнес

Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП

Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН 04 июля в 10:19
10
Общество

Только десятая часть кафе и ресторанов открылась в Екатеринбурге

В Екатеринбурге возобновили работу только те предприятия, которые имеют возможность обслуживать посетителей на верандах открытого типа, что по факту составило десятую часть из существующих.
Evo-rus.com 04:41
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Политика

В Киеве заявили о готовности Москвы идти на уступки по Донбассу

Из-за чего украинские военные постоянно гибнут и получают ранения от своих же мин. Поэтому пока никакой "смены риторики" со стороны Москвы по вопросу конфликта на Донбассе объективно не наблюдается.
Евразия Daily 03:04
Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс вчера в 05:04
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Здоровье

За сутки в Нижегородской области выявлено 217 случаев заражения

Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в Нижегородской области сообщает, что на утро 6 июля почти 66% заразившихся пациентов, выздоровели.
RuNews24.ru 04:31
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Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в июле войдет в состав ВМФ РФ

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России в июле 2020 года.
Известия вчера в 19:41
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Происшествия

В Австрии задержаны подозреваемые в убийстве чеченского блогера

Вена, 6 июля 2020, 08:33 — REGNUM В Австрии задержали двоих подозреваемых в убийстве выходца из Чечни, который выступал в своем блоге с критикой властей Чечни.
REGNUM 01:33
4
Футбол

Арбитр Федотов: гол Ларссона в ворота «Тамбова» надо было отменять

ИА Красная Весна вчера в 09:02
4
Общество

NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте

Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в спецслужбе одной из ближневосточных стран, он произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного агентом израильской разведки.
РБК 02:28
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Футбол

Милевский и еще десять игроков брестского «Динамо» заразились COVID-19

Газета.Ru 03:52
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