Энергетика
ИзвестияЦена нефти Brent достигла $43,1 за баррель
К 9:30 по мск понедельника, 6 июля, сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures до $43,1 за баррель. Таким образом стоимость нефти увеличилась на 0,91%.
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Экономика
Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
Происшествия
Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области
В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
Здоровье
В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой
На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку о границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
Политика
Депутат бундестага: Можно критиковать Путина, но нельзя пренебрегать интересами России
Гизи считает, что пора снимать санкции и возвращать взаимное доверие между Россией и Западом: Мы должны предостеречь Путина от определённых вещей, но он должен быть уверен, что мы его больше не будем задвигать на второй план, не будем постоянно размещать своих военных у его границ и тому подобное.
Военное обозрение 02:48
Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
RuNews24.ru вчера в 09:13
Происшествия
Жительница Кубани задушила ребенка из-за громкой музыки
Как сообщалось ранее, в правоохранительные органы днем 10 мая 2019 года поступило сообщение о безвестном исчезновении девятилетнего ребенка Около 13.00 мальчик вышел из дома и не вернулся.
Российская газета 02:05
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 687,8 тыс. (6611 за сутки).
РБК 00:49
Происшествия
Под Екатеринбургом у сотрудника детского лагеря нашли коронавирус
Екатеринбург, 6 июля 2020, 07:27 — REGNUM В Свердловской области у сотрудника одного из детских лагерей нашли коронавирус.
REGNUM 00:27
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Газета.Ru 02:42
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Политика
Процесс съемки обращения Путина попал на видео
Процесс съемки обращения президента России Владимира Путина к гражданам страны попал на видео.
Газета.Ru вчера в 12:07
Общество
Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в России
ТАСС вчера в 23:11
Происшествия
На Алтае убийцу женщины и детей приговорили к пожизненному заключению
В Алтайском краевом суде огласили приговор жителю Славгорода, который год назад убил женщину с двумя маленькими детьми.
Российская газета 04:21
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 04 июля в 12:52
Авто
Пименов назвал шесть опасных ошибок, которых стоит избегать водителям
Эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов назвал шесть «глупостей», которых стоит избегать водителям.
Автоновости дня вчера в 05:10
Происшествия
В Петербурге со стрельбой задержали шестерых подозреваемых в краже
В Петербурге на улице Варшавской прошло задержание шести человек, которых подозревают в краже, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Российская газета 04:29
Общество
Суд вынесет приговор журналистке, обвиняемой в оправдании терроризма
Интерфакс вчера в 19:12
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН 04 июля в 10:19
Общество
Только десятая часть кафе и ресторанов открылась в Екатеринбурге
В Екатеринбурге возобновили работу только те предприятия, которые имеют возможность обслуживать посетителей на верандах открытого типа, что по факту составило десятую часть из существующих.
Evo-rus.com 04:41
Политика
В Киеве заявили о готовности Москвы идти на уступки по Донбассу
Из-за чего украинские военные постоянно гибнут и получают ранения от своих же мин. Поэтому пока никакой "смены риторики" со стороны Москвы по вопросу конфликта на Донбассе объективно не наблюдается.
Евразия Daily 03:04
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс вчера в 05:04
Здоровье
За сутки в Нижегородской области выявлено 217 случаев заражения
Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в Нижегородской области сообщает, что на утро 6 июля почти 66% заразившихся пациентов, выздоровели.
RuNews24.ru 04:31
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в июле войдет в состав ВМФ РФ
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России в июле 2020 года.
Известия вчера в 19:41
Происшествия
В Австрии задержаны подозреваемые в убийстве чеченского блогера
Вена, 6 июля 2020, 08:33 — REGNUM В Австрии задержали двоих подозреваемых в убийстве выходца из Чечни, который выступал в своем блоге с критикой властей Чечни.
REGNUM 01:33
Футбол
Арбитр Федотов: гол Ларссона в ворота «Тамбова» надо было отменять
ИА Красная Весна вчера в 09:02
Общество
NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте
Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в спецслужбе одной из ближневосточных стран, он произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного агентом израильской разведки.
РБК 02:28