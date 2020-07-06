Энергетика
ИзвестияЦена нефти Brent достигла $43,1 за баррель
К 9:30 по мск понедельника, 6 июля, сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures до $43,1 за баррель. Таким образом стоимость нефти увеличилась на 0,91%.
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Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Общество
Tesla распродала все шорты S3XY за несколько минут
Американский производитель электромобилей Tesla выпустил в продажу на собственном сайте новый товар - ярко-красные шорты из атласной ткани.
Моллы.Ru 08:31
Происшествия
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
RT на русском 12:54
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Здоровье
Стоматологи рассказали, как выявить по языку серьезные заболевания
Австралийские стоматологи назвали несколько внешних признаков языка, которые расскажут о наличии заболеваний.
МедиаПоток 02:17
Футбол
Арбитр Федотов: гол Ларссона в ворота «Тамбова» надо было отменять
ИА Красная Весна вчера в 09:02
Общество
Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 454 тыс. человек
В России после коронавируса выздоровели 454 329 пациентов, в том числе за последние сутки 3579 человек.
Известия 03:31
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Общество
Дания смягчила требования к способным достроить Nord Stream 2 судам
В пресс-службе Nord Stream 2 AG указали, что судно с якорным позиционированием успешно применялось при строительстве датского участка эксплуатируемого газопровода «Северный поток», а также при строительстве участка газопровода «Северный поток-2» в водах Германии.
РБК 06:26
Спорт
Во время ивента Ubisoft Forward пройдет раздача Watch Dogs 2
Студия пообещала рассказать об Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion и других тайтлах, а также анонсировала раздачу бесплатных копий Watch Dogs 2. Ubisoft Forward начнется с пре-шоу 12 июля в 21:30 мск — во время этого сегмента разработчики сыграют в Trackmania и поделятся новостями о Just Dance 2020, The Division 2 и Ghost Recon: Breakpoint.
CyberSport.ru 13:04
Политика
Верховный суд США разрешил штатам наказывать «неверных выборщиков»
Сохранение наказания для «неверных выборщиков» поддержали все девять судей Верховного суда, передает CNN.
РБК 13:07
Здоровье
Женщина родила четверню в столичном центре планирования семьи
Вечерняя Москва 12:27
Музыка
Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров
В понедельник, 6 июля, стало известно о том, что Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров.
Piter.tv 03:24
Происшествия
Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска
"В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении.
Интерфакс 10:23
Футбол
Вратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии
РИА Новости вчера в 04:30
Футбол
Неизвестные ограбили дом Рибери во Флоренции во время матча
Инцидент произошёл в то время, когда сам футболист принимал участие в выездном матче чемпионата Италии против «Пармы» (2:1). Рибери узнал о случившемся после того, как вернулся домой с игры, сообщает La Repubblica.
News.ru 07:06
Финансы
Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза
Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
Интерфакс 05:07
Автоспорт
Квят не преклонил колено в знак протеста «Формулы-1» против расизма
Шесть гонщиков команд "Формулы-1", включая россиянина Даниила Квята, не стали преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter против расовой дискриминации на Гран-при Австрии.
Москва 24 вчера в 19:48
Общество
Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19
В Минкомсвязи создали регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.
RT на русском 13:59
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада
Сергей Шнуров написал текст и музыку для новой песни группировки «Ленинград». Песня получила название «Фотосессия».
CT news 03 июля в 05:52
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
Общество
«Аэрофлот» не взял питомцев россиян на вывозной рейс из Шанхая
В аэропорту пассажирам с животными сказали, что для них найдется место только в том случае, если они оставят питомцев.
RuNews24.ru 09:01
Происшествия
Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесных пожаров
Власти Турции ограничили проход судов через пролив Дарданеллы из-за крупного лесного пожара.
РБК 13:59
Политика
Трампа предупредили о знании английского языка Путиным
Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер сообщил президенту США о том, что Владимир Путин владеет английским языком, несмотря на то, что использует этот навык крайне редко.
Live24 07:58
Культура
В Италии умер композитор Эннио Морриконе
В ночь на 6 июля в Риме умер композитор Эннио Морриконе, написавший музыку более чем к 400 фильмам.
ИжевскИнфо.РУ 07:04