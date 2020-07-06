Энергетика
ИзвестияЦена нефти Brent достигла $43,1 за баррель
К 9:30 по мск понедельника, 6 июля, сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures до $43,1 за баррель. Таким образом стоимость нефти увеличилась на 0,91%.
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Наталья Орейро завела микроблог в Instagram
Вокруг ТВ вчера в 08:05
Общество
ЕГЭ по русскому языку сдадут около 70 тысяч московских выпускников
ЕГЭ по русскому языку сдадут около 70 тысяч московских выпускников, сообщает пресс-служба департамента образования и науки города.
Моя Москва.онлайн 02:26
Происшествия
Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача
Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 05:31
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Культура
Умер композитор Эннио Морриконе
Вести.Ru 03:09
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани
СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
РБК вчера в 18:09
Футбол
«Саутгемптон» нанес поражение «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» потерпел поражение от «Саутгемптона» в поединке английской Премьер-лиги.
Vprognoze.ru 02:10
Футбол
Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу
Спорт-Экспресс вчера в 11:46
Общество
NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте
Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в спецслужбе одной из ближневосточных стран, он произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного агентом израильской разведки.
РБК 02:28
Общество
Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам
«Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:43
Общество
Самый мощный в мире атомный ледокол начали строить на верфи «Звезда» на Дальнем Востоке
ПолитРоссия 03:16
Происшествия
Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области
В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
Армия и оружие
США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180
Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru вчера в 03:24
Общество
Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ
Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК.
Якутия 24 вчера в 03:16
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 04 июля в 12:52
Армия и оружие
Из-за обстрела в Горловке без воды остались более трех тысяч человек
Более 3 тысяч абонентов остались без водоснабжения из-за обстрела подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
РИА Новости 02:21
Общество
Обязательный масочный режим в Удмуртии отменят
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о необходимости сменить характер масочного режима в регионе с обязательного на рекомендательный.
Izhlife 02:49
Происшествия
ФСБ изъяла 55 кг синтетических наркотиков
Известия 02:41
Здоровье
В Мурманске организованы еще 152 места для лечения CoViD-19
За неделю в Заполярье развернули дополнительные места для лечения коронавируса.
Вечерний Мурманск 02:24
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
Футбол
Президент «Барселоны» высказался о возможном уходе Месси
Президент каталонской «Барселоны» Хосеп Бартомеу отреагировал на слухи о возможном уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси из команды.
Евро-футбол.ру 01:30
Общество
Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру
Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета вчера в 17:32
Происшествия
Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом
В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия вчера в 17:12
Политика
Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США
Американский рэп-музыкант Канье Уэст заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США.
RT на русском 04 июля в 22:16
Политика
Киевский политолог назвал Зеленского «кидалой»
Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой".
Газета.Ru вчера в 22:07
Общество
Индия обошла Россию по общему числу заболевших COVID-19
По данным министерства здравоохранения страны, общее число инфицированных достигло 697 413 человек.
РИА Новости 02:12
Происшествия
Еще 124 случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
В Алтайском крае за минувшие сутки выявили еще 124 случая заражения.
Аргументы и Факты - Алтай 01:32
Общество
Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин
На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru вчера в 11:00
Общество
В ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митингах в Москве
Попова и Милов считают, что сплошное применение технологии распознавания лиц на митинге 29 сентября нарушило право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность, идя на митинг, избежать процедуры идентификации нарушала право на свободу собраний (ст. 11).
РБК 00:30
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01