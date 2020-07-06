Энергетика

ИзвестияИзвестияЦена нефти Brent достигла $43,1 за баррель

К 9:30 по мск понедельника, 6 июля, сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures до $43,1 за баррель. Таким образом стоимость нефти увеличилась на 0,91%.
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Цена нефти Brent достигла $43,1 за баррель

Известия03:02

Стоимость нефти марки Brent превысила $43

Экономика сегодня02:42

Цены на нефть изменились разнонаправленно на неопределенности с восстановлением спроса

Взгляд.ру01:03

Нефть торгуется разнонаправленно на неопределенности с восстановлением спроса

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Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов

RT на русском01:05

Нефть Brent подорожала до $43,04

REGNUM01:15

Новости кризиса 6 июля. Льготную ипотеку для многодетных семей расширят, а женщинам дадут надбавку к пенсии

URA.Ru00:00
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Шоу-бизнес

Наталья Орейро завела микроблог в Instagram

Вокруг ТВ вчера в 08:05
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Общество

ЕГЭ по русскому языку сдадут около 70 тысяч московских выпускников

ЕГЭ по русскому языку сдадут около 70 тысяч московских выпускников, сообщает пресс-служба департамента образования и науки города.
Моя Москва.онлайн 02:26
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Происшествия

Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача

Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 05:31
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
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Культура

Умер композитор Эннио Морриконе

Вести.Ru 03:09
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Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани

СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
РБК вчера в 18:09
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Футбол

«Саутгемптон» нанес поражение «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» потерпел поражение от «Саутгемптона» в поединке английской Премьер-лиги.
Vprognoze.ru 02:10
Футбол

Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу

Спорт-Экспресс вчера в 11:46
Общество

NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте

Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в спецслужбе одной из ближневосточных стран, он произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного агентом израильской разведки.
РБК 02:28
60
Общество

Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам

«Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:43
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Общество

Самый мощный в мире атомный ледокол начали строить на верфи «Звезда» на Дальнем Востоке

ПолитРоссия 03:16
Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
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Армия и оружие

США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180

Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru вчера в 03:24
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Общество

Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ

Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК.
Якутия 24 вчера в 03:16
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Политика

Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 04 июля в 12:52
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Армия и оружие

Из-за обстрела в Горловке без воды остались более трех тысяч человек

Более 3 тысяч абонентов остались без водоснабжения из-за обстрела подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
РИА Новости 02:21
Общество

Обязательный масочный режим в Удмуртии отменят

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о необходимости сменить характер масочного режима в регионе с обязательного на рекомендательный.
Izhlife 02:49
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Происшествия

ФСБ изъяла 55 кг синтетических наркотиков

Известия 02:41
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Здоровье

В Мурманске организованы еще 152 места для лечения CoViD-19

За неделю в Заполярье развернули дополнительные места для лечения коронавируса.
Вечерний Мурманск 02:24
Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
5,8K
Футбол

Президент «Барселоны» высказался о возможном уходе Месси

Президент каталонской «Барселоны» Хосеп Бартомеу отреагировал на слухи о возможном уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси из команды.
Евро-футбол.ру 01:30
Общество

Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру

Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета вчера в 17:32
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Происшествия

Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом

В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия вчера в 17:12
38
Политика

Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США

Американский рэп-музыкант Канье Уэст заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США.
RT на русском 04 июля в 22:16
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Политика

Киевский политолог назвал Зеленского «кидалой»

Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой".
Газета.Ru вчера в 22:07
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Общество

Индия обошла Россию по общему числу заболевших COVID-19

По данным министерства здравоохранения страны, общее число инфицированных достигло 697 413 человек.
РИА Новости 02:12
20
Происшествия

Еще 124 случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили еще 124 случая заражения.
Аргументы и Факты - Алтай 01:32
570
Общество

Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин

На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru вчера в 11:00
36
Общество

В ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митингах в Москве

Попова и Милов считают, что сплошное применение технологии распознавания лиц на митинге 29 сентября нарушило право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность, идя на митинг, избежать процедуры идентификации нарушала право на свободу собраний (ст. 11).
РБК 00:30
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Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
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