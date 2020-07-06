Энергетика
ИзвестияЦена нефти Brent достигла $43,1 за баррель
К 9:30 по мск понедельника, 6 июля, сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures до $43,1 за баррель. Таким образом стоимость нефти увеличилась на 0,91%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 03:13, Ашберн
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Коммерсантъ вчера в 09:27
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Общество
The Sunday Times: Китай хранил образцы коронавируса больше шести лет
В Китае Уханьский институт вирусологии хранил образцы коронавируса с 2012 года, пишет британская газета The Sunday Times.
Газета.Ru вчера в 02:29
Футбол
«Зенит» во второй раз подряд стал чемпионом России
Газета.Ru 03:05
Культура
Умер итальянский композитор Эннио Морриконе
Lenta.ru 02:48
Общество
С четверга в Москве резко похолодает
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфандсообщил, что с четверга, 9 июля, в Москве температура воздуха понизится на 7-8 градусов, а погода будет облачной, дождливой и, по его выражению, "тоскливой".
Вести.Ru вчера в 17:49
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 04 июля в 10:24
Происшествия
В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова
Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК вчера в 17:33
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Здоровье
Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы
По итогам выезда министерством здравоохранения принята отставка главного врача, назначен исполняющий обязанности руководителя учреждения, — рассказали в Министерстве здравоохранения края.
7 канал Красноярск вчера в 23:45
Авто
Компания Skoda презентовала «заряженную» версию Octavia RS
Известный автомобильный бренд Skoda официально продемонстрировал «заряженные» модификации Octavia RS.
Rusargument 04 июля в 03:56
Происшествия
ФСБ изъяла 55 кг синтетических наркотиков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) изъяла 55 кг синтетических наркотиков.
Известия 02:41
Культура
Актеры сериала «Это мы» Мэнди Мур и Джастин Хартли признались, что стали терапевтами для зрителей по всему миру
Зарубежная пресса называет сериал «Это мы» лучшим телевизионным произведением о семейных ценностях, а Американский институт киноискусства (AFI) включил драму в десятку лучших сериалов 2016 года наравне с «Игрой престолов» и «Очень странными делами».
Вслух.Ру 02:14
Политика
Киевский политолог назвал Зеленского «кидалой»
Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой".
Газета.Ru вчера в 22:07
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
Как сообщают австрийские СМИ, ссылаясь на источник в полиции, и жертва, и оба подозреваемых - выходцы из Чечни.
RuNews24.ru вчера в 12:36
Общество
Суд в Пскове вынесет сегодня приговор журналистке Светлане Прокопьевой
Эхо Москвы вчера в 21:05
Происшествия
Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области
В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
Транспорт
«Автодор» предложил увеличить допустимую скорость на платных трассах
На объезде Лосево и Павловска первоначально будет введено ограничение в 110 км/ч, позднее его расширят до 130 км/ч, а затем – 150 км/ч, как на ряде других отрезков платной трассы М-4 "Дон".
Деловое.ТВ 04 июля в 08:08
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после объявления о разводе с Кристиной Асмус
Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал свою фотографию после объявления о разводе с Кристиной Асмус.
Lenta.ru 02:57
Общество
Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам
«Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:43
Общество
Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру
Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета вчера в 17:32
Политика
Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского
Правительство Великобритании объявит в понедельник, 6 июля, имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушения прав человека.
Lenta.ru вчера в 22:49
Политика
В Турции разрешили изменить статус собора Святой Софии
Evo-rus.com 04 июля в 05:30
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus Cross
Что касается обычных универсала и фургона, то они получат матовую решетку с продольными ламелями.
Evo-rus.com вчера в 03:37
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия 04 июля в 21:16
Происшествия
На пожаре в Благовещенске пострадала женщина
Сегодня днем в микрорайоне амурской столицы случился пожар на пятом этаже многоквартирного дома. В происшествии пострадала женщина.
ИА Порт Амур 02:37
Космос
Установлен точный центр тяжести Солнечной системы
Ученые из США нашли центр тяжести Солнечной системы, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на журнал The Astrophysical Journal.
TV BRICS вчера в 08:00
Происшествия
В Волгоградской области в ДТП погибли женщина и ребенок
Женщина и 12-летняя девочка погибли, еще трое пострадали при столкновении двух машин на трассе Волгоград-Сальск, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости вчера в 09:35