Энергетика

ИзвестияИзвестияЦена нефти Brent достигла $43,1 за баррель

К 9:30 по мск понедельника, 6 июля, сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures до $43,1 за баррель. Таким образом стоимость нефти увеличилась на 0,91%.
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Цена нефти Brent достигла $43,1 за баррель

Известия03:02

Нефть торгуется разнонаправленно на неопределенности с восстановлением спроса

ПРАЙМ01:08

Нефть Brent подорожала до $43,04

REGNUM01:15

Нефть марки Brent подорожала до 43,11 доллара за баррель

РЕН ТВ02:23

Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов

RT на русском01:05

Цены на нефть изменились разнонаправленно на неопределенности с восстановлением спроса

Взгляд.ру01:03

Новости кризиса 6 июля. Льготную ипотеку для многодетных семей расширят, а женщинам дадут надбавку к пенсии

URA.Ru00:00
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Коммерсантъ вчера в 09:27
2
Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
3,6K
Общество

The Sunday Times: Китай хранил образцы коронавируса больше шести лет

В Китае Уханьский институт вирусологии хранил образцы коронавируса с 2012 года, пишет британская газета The Sunday Times.
Газета.Ru вчера в 02:29
25
Футбол

«Зенит» во второй раз подряд стал чемпионом России

Газета.Ru 03:05
Культура

Умер итальянский композитор Эннио Морриконе

Lenta.ru 02:48
117
Общество

С четверга в Москве резко похолодает

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфандсообщил, что с четверга, 9 июля, в Москве температура воздуха понизится на 7-8 градусов, а погода будет облачной, дождливой и, по его выражению, "тоскливой".
Вести.Ru вчера в 17:49
30
Футбол

Моуринью ответил на шутку «Арсенала» о поражении «Тоттенхэма»

Газета.Ru 02:34
Шоу-бизнес

Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 04 июля в 10:24
54
Происшествия

В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова

Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК вчера в 17:33
6
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
2,4K
Здоровье

Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы

По итогам выезда министерством здравоохранения принята отставка главного врача, назначен исполняющий обязанности руководителя учреждения, — рассказали в Министерстве здравоохранения края.
7 канал Красноярск вчера в 23:45
6
Авто

Компания Skoda презентовала «заряженную» версию Octavia RS

Известный автомобильный бренд Skoda официально продемонстрировал «заряженные» модификации Octavia RS.
Rusargument 04 июля в 03:56
10
Происшествия

ФСБ изъяла 55 кг синтетических наркотиков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) изъяла 55 кг синтетических наркотиков.
Известия 02:41
2
Культура

Актеры сериала «Это мы» Мэнди Мур и Джастин Хартли признались, что стали терапевтами для зрителей по всему миру

Зарубежная пресса называет сериал «Это мы» лучшим телевизионным произведением о семейных ценностях, а Американский институт киноискусства (AFI) включил драму в десятку лучших сериалов 2016 года наравне с «Игрой престолов» и «Очень странными делами».
Вслух.Ру 02:14
1
Политика

Киевский политолог назвал Зеленского «кидалой»

Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой".
Газета.Ru вчера в 22:07
26
Происшествия

В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина

Как сообщают австрийские СМИ, ссылаясь на источник в полиции, и жертва, и оба подозреваемых - выходцы из Чечни.
RuNews24.ru вчера в 12:36
1
Общество

Суд в Пскове вынесет сегодня приговор журналистке Светлане Прокопьевой

Эхо Москвы вчера в 21:05
8
Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
82
Общество

Выдано разрешение на первый этап реконструкции СКК «Петербургский»

Карповка 02:15
5
Транспорт

«Автодор» предложил увеличить допустимую скорость на платных трассах

На объезде Лосево и Павловска первоначально будет введено ограничение в 110 км/ч, позднее его расширят до 130 км/ч, а затем – 150 км/ч, как на ряде других отрезков платной трассы М-4 "Дон".
Деловое.ТВ 04 июля в 08:08
713
Шоу-бизнес

Гарик Харламов похудел после объявления о разводе с Кристиной Асмус

Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал свою фотографию после объявления о разводе с Кристиной Асмус.
Lenta.ru 02:57
6
Общество

Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам

«Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:43
62
Общество

Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру

Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета вчера в 17:32
138
Политика

Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского

Правительство Великобритании объявит в понедельник, 6 июля, имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушения прав человека.
Lenta.ru вчера в 22:49
557
Политика

В Турции разрешили изменить статус собора Святой Софии

Evo-rus.com 04 июля в 05:30
1,6K
Авто

Появились первые фото обновленного Lada Largus Cross

Что касается обычных универсала и фургона, то они получат матовую решетку с продольными ламелями.
Evo-rus.com вчера в 03:37
27
Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия 04 июля в 21:16
911
Происшествия

На пожаре в Благовещенске пострадала женщина

Сегодня днем в микрорайоне амурской столицы случился пожар на пятом этаже многоквартирного дома. В происшествии пострадала женщина.
ИА Порт Амур 02:37
Космос

Установлен точный центр тяжести Солнечной системы

Ученые из США нашли центр тяжести Солнечной системы, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на журнал The Astrophysical Journal.
TV BRICS вчера в 08:00
8
Происшествия

В Волгоградской области в ДТП погибли женщина и ребенок

Женщина и 12-летняя девочка погибли, еще трое пострадали при столкновении двух машин на трассе Волгоград-Сальск, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости вчера в 09:35
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