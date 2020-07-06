Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $43 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $43 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Цены на нефть изменились разнонаправленно на неопределенности с восстановлением спроса
Взгляд.рувчера в 01:03
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Общество
В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников
Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM вчера в 04:36
Политика
Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян
Европейские страны пока не могут согласовать между собой открытие границ, в том числе - для россиян, рассказал президент России Владимир Путин на рабочей встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым.
Газета.Ru вчера в 15:16
Здоровье
Вторая волна коронавируса в России может начаться в конце этого года
В ноябре-декабре этого года в России может случиться вторая волна коронавируса.
Вести Подмосковья 05 июля в 08:26
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
Общество
В Испании вновь закрыли пляжи и ввели ограничения из-за коронавируса
В Испании в последнее время фиксируется прирост случаев заражения коронавирусом. А испанской Андалусии закрытыми оказались свыше 50 пляжей.
Evo-rus.com вчера в 11:59
Происшествия
В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова
Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК 05 июля в 17:33
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news вчера в 15:00
Политика
Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»
Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
Ведомости вчера в 11:33
Политика
США потратят $350 тыс. на продвижение американской культуры в России
Вашингтон, 7 июля 2020, 08:45 — REGNUM Жителей России ознакомят с историей, культурой и политикой США в рамках проектов, на которые американский Госдепартамент намерен выделить до $350 тыс.
REGNUM 01:45
Экономика
Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
Армия и оружие
Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва».
REGNUM вчера в 21:31
Общество
Нижегородская область вошла в топ-20 регионов РФ по доходам населения
Исследователи учитывали три показателя: отношение медианного дохода и фиксированной стоимости товаров и услуг, доля населения за чертой бедности и доля граждан за чертой крайней бедности.
Время Н вчера в 10:15
Происшествия
Путин отправил в отставку генерала МВД
Отставка генерал-майора юстиции Какошина стала продолжением зачистки в МВД, связанной с арестом двух других бывших заместителей главы департамента — Александра Краковского и Александра Бирюкова, которых обвиняют в превышении должностных полномочий.
Lenta.ru вчера в 10:14
Политика
В кабмине поддержали запрет на двойное гражданство для послов РФ
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий послам и постоянным представителям РФ в международных организациях иметь двойное гражданство и вид на жительство за рубежом.
ТАСС 01:09
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Общество
Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19
Врач рассказала, что у добровольцев после введения препарата наблюдалась незначительная реакция, которая ничем не отличалась от реакций на другие вакцины.
РБК вчера в 22:04
Общество
15 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии за сутки
По данным оперативного штаба, в числе новых подтвержденных случаев коронавируса 10 выявлены в Петрозаводске, два – в Медвежьегорске, один – в поселке Мелиоративный Прионежского района, один – в Суоярви и один – в деревне Восточное Кончезеро Кондопожского района.
Karelia.news 05 июля в 06:13
Здоровье
В Китае объявлен третий уровень опасности из-за вспышки бубонной чумы
Китай объявил третий уровень опасности из-за бубонной чумы.
Известия Мордовии вчера в 02:19
Происшествия
В Красноярском крае выявили вербовщика в ряды террористов в Сирии
Сотрудники правоохранительных органов выявили в Красноярском крае сторонника радикального ислама, подозреваемого в террористической деятельности.
ТАСС 01:30
Религия
Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи
Газета.Ru вчера в 14:22
Армия и оружие
В России оценили «уничтожители» Крымского моста
Профессор академии военных наук России Сергей Горбачев оценил крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», которые Военно-морские силы (ВМС) Украины планируют разместить на Черном и Азовском морях.
Lenta.ru 00:51
Общество
Защита обжаловала приговор Серебренникову по делу «Седьмой студии»
Представители судебной инстанции сообщили, что сторона защиты обжаловала приговор режиссеру Кириллу Серебренникову по делу "Седьмой студии".
Политика Сегодня вчера в 08:57
Гаджеты
Когда флагманские видеокарты слишком дороги. Появились данные о параметрах GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti
Инсайдер kopite7kimi, специализирующийся на компьютерном «железе», опубликовал предполагаемые характеристики видеокарт GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti.
iXBT.com 01:59
Авто
Показана эволюция китайских автомобилей на примере Changan CS55
Эксперты показали на примере кроссовера Changan CS55, как совершалась эволюция китайского автопрома.
Picsnews.net вчера в 08:35
Политика
В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok
Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом.
REGNUM 01:13
Экономика
Основной поставщик труб для «Газпрома» стал претендентом на ЧТПЗ
ЧТПЗ в первом квартале этого года снизила отгрузки труб на 15% в основном из-за сокращения поставок ТБД — как на внутренний рынок в связи с завершением крупных проектов "Газпрома" по строительству магистральных газопроводов, так и в дальнее зарубежье вследствие завершения инфраструктурных проектов Европейского союза по транспортировке газа, сообщала компания.
РБК 02:00
Политика
В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ
Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников.
RT на русском вчера в 20:59
Футбол
СМИ: «Спартак» не намерен увольнять Тедеско
Руководство московского футбольного клуба «Спартак» не рассматривает возможность увольнения немецкого специалиста Доменико Тедеско с должности главного тренера команды.
RT на русском вчера в 06:35