Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $43 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $43 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Цены на нефть изменились разнонаправленно на неопределенности с восстановлением спроса
Взгляд.рувчера в 01:03
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Здоровье
На Украине коронавирусом заболели почти 50 тыс. человек – Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 49 607 случаев коронавируса, 1283 летальных, 22 193 пациента выздоровели.
Украина.ру 02:40
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Футбол
Чалов вошел в топ-10 бомбардиров ПФК ЦСКА в чемпионатах России
Российский форвард Фёдор Чалов вошел в десятку лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России.
Vprognoze.ru 02:58
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Общество
Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%
За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%.
Коммерсантъ 01:11
Политика
МИД РФ: Россия утратила доверие к США
Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства уверен, что нужно начинать постепенно восстанавливать утраченное доверие между странами и «делать это путём тактики малых шагов».
REGNUM 01:53
Здоровье
Почти половина российских врачей считает статистику по коронавирусу заниженной
Не доверяют официальной статистике по коронавирусу около 60% российских врачей, следует из опроса специалистов ФОМа и «Левада-центра» в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent.
Коммерсантъ 02:21
Общество
Социальные выплаты поддержали сотовый ритейл
Продажи недорогих смартфонов в июне поддержали отрасль, в том числе благодаря им российский рынок стал единственным, который показал рост среди всех европейских, отмечает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Коммерсантъ вчера в 18:06
Космос
Над Москвой летит комета, которую можно увидеть без телескопа
Московский Комсомолец вчера в 10:48
Политика
Антикоррупционную политическую партию возглавил племянник Путина
Как отметили в руководстве политического объединения, включение в состав партии «успешного предпринимателя, общественного и политического деятеля» придаст ей «новый импульс» в реализации антикоррупционной деятельности и социальных проектов.
Первое антикоррупционное СМИ 05 июля в 15:46
Здоровье
Глава Минздрава Кемеровской области заразился коронавирусом
В пресс-службе объяснили, что ввиду того, что сотрудники Минздрава по роду службы контактируют с большим числом медработников, совершая также поездки в больницы области, они являются группой риска по заражению SARS-CoV-2.
REGNUM 01:06
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru вчера в 21:53
Общество
В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 95 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 7 июля выявлено 95 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 02:12
Общество
Президент Бразилии сообщил о симптомах коронавируса
Поднялась температура и снизился процент насыщения крови кислородом -президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал о наличии у него симптомов коронавируса.
Евразия Daily вчера в 20:51
Политика
Украина сочла заложниками жителей Крыма и Донбасса с российскими паспортами
Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Алексей Резников заявил, что Киев считает заложниками большинство жителей Крыма и Донбасса.
Lenta.ru 02:20
Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
RuNews24.ru 05 июля в 09:13
Биатлон
Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными
Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными.
ProstoProSport вчера в 08:00
Экономика
Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
Общество
В Курской области коронавирусом заболели еще 39 человек
За минувшие сутки выявлено 39 заболевших. Всего зарегистрировано 5422 случая.
Друг для друга (Курск) 02:54
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Происшествия
В Крыму прошли обыски у предполагаемых сторонников «Хизб ут-Тахрир»
Сотрудники правоохранительных органов сегодня ранним утром приступили к обыскам у предполагаемых членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в РФ.
Российская газета 02:15
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
Армия и оружие
Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва».
REGNUM вчера в 21:31
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области
Три человека погибли при столкновении легкового авто Honda с грузовиком Volvo в городе Павлове Нижегородской области, сообщили 7 июля в региональном главке МЧС.
Известия вчера в 23:52
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
Шоу-бизнес
Учительница раскритиковала Собчак за речевые ошибки
News.ru вчера в 14:39
Здоровье
Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России
В России на приграничных территориях с Монголией и Китаем существуют природные очаги чумы, сообщили "Российской газете" в Роспотребнадзоре.
Российская газета вчера в 10:48