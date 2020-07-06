Энергетика

ИзвестияИзвестияЦена нефти Brent достигла $43,1 за баррель

К 9:30 по мск понедельника, 6 июля, сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures до $43,1 за баррель. Таким образом стоимость нефти увеличилась на 0,91%.
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Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:23

Стоимость нефти Brent упала ниже 43 долларов за баррель

Экономика сегодня02:13

Цены на нефть изменились разнонаправленно на неопределенности с восстановлением спроса

Взгляд.рувчера в 01:03

Нефть коррекционно дешевеет после роста цен в предыдущий торговый день

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Цены на нефть взлетели

Lenta.ruвчера в 06:42

Цена нефти Brent достигла $43,1 за баррель

Известиявчера в 03:02

В эпицентре внимания нефти остаётся отметка $40

REGNUM03:08
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Общество

Разлив топлива под Норильском нанес ущерб экологии на 148 млрд рублей

Газета.Ru вчера в 11:12
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Общество

В России выявили 6368 новых случаев коронавируса

Число подтвержденных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6368, до 694 230, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:32
Происшествия

В Крыму прошли обыски у предполагаемых сторонников «Хизб ут-Тахрир»

Сотрудники правоохранительных органов сегодня ранним утром приступили к обыскам у предполагаемых членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в РФ.
Российская газета 02:15
Общество

В России число жертв коронавируса за сутки составило 198

За сутки в России умерли 198 человек с COVID-19, за все время - 10 494, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:33
Общество

В России резко выросли продажи недорогих смартфонов

В России зафиксирован всплеск продаж смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей.
Российская газета 03:24
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Игры

Официальная презентация игр для Xbox Series X пройдет 23 июля

Мероприятие под названием Games Showcase состоится 23 июля, прямая трансляция начнется в 19:00 по московскому времени.
Деловое.ТВ вчера в 11:05
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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
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Политика

В Госдепе допустили блокировку TikTok на территории США

Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что в Вашингтоне серьезно обсуждают возможную блокировку на территории страны приложения TikTok.
РБК 01:36
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Происшествия

Адвокат Ефремова предрек «деревню потерпевших» по делу о смертельной аварии

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы артиста Михаила Ефремова, высказался об увеличении числа потерпевших по делу о смертельной аварии в центре Москвы.
Lenta.ru 03:13
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Религия

Актриса Мария Шукшина заступилась за опального отца Сергия

Уральский меридиан 00:28
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Общество

ФСБ задержала советника главы «Роскосмоса» по делу о госизмене

Москва, 7 июля 2020, 10:33 — REGNUM В Москве задержан советник главы «Роскосмоса», сообщает 7 июля сетевое издание Life.
REGNUM 03:33
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Футбол

Луиз Адриану удалил из Instagram все фотографии с русской женой

Экс-форвард «Спартака» Луиз Адриану удалил со своей страницы в Instagram все фотографии с русской женой Екатериной Дорожко.
Спорт-Экспресс вчера в 21:38
Общество

Жители Москвы и Кубани больше других боятся потерять работу

"Краснодарский край наряду с Санкт-Петербургом и Москвой входит в тройку регионов, жители которых больше всего боятся потери работы и доходов на фоне ограничительных мер из-за коронавируса", - говорится в исследовании.
Газета.Ru 02:48
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Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова поделилась пикантным снимком вместе с подругой

Модель Алеся Кафельникова на своей странице в Instagram поделилась весьма нескромным фото.
Discover24 вчера в 13:59
Футбол

19 футболистов в Болгарии из-за ошибки лаборатории заразились COVID-19

19 футболистов в Болгарии заразились коронавирусной инфекцией из-за ошибки местной лаборатории, сообщает Sportstar.
Газета.Ru 00:50
4
Общество

Онищенко назвал сроки возвращения коронавируса в Россию

Коронавирус вернется в Россию осенью, но это не должно сказаться на ограничениях для россиян.
Lenta.ru 02:47
252
Общество

Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 454 тыс. человек

В России после коронавируса выздоровели 454 329 пациентов, в том числе за последние сутки 3579 человек.
Известия вчера в 03:31
1,1K
Культура

Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

Evo-rus.com 02:14
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Здоровье

Московские врачи прибыли в Алма-Ату для помощи в борьбе с COVID-19

РИА Новости 02:23
Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
1,3K
Общество

В Саратовской области выявили ещё 95 случаев заражения коронавирусом

Саратов, 7 июля 2020, 10:04 — REGNUM В Саратовской области за сутки положительные тесты на коронавирус получили еще 95 пациентов.
REGNUM 03:04
1,3K
Здоровье

Витамин D снижает вероятность развития болезней сердца

Медик заявила, что нужно знать показатель витамина D. Врач уточнила, что дефицит данного вещества является дополнительным фактором риска сердечно-сосудистых болезней.
МедиаПоток 04 июля в 06:52
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Кино

«Это абсолютное горе»: Том Хэнкс разочарован выходом фильма «Грейхаунд» на платформе Apple TV+

Выход фильма «Грейхаунд» на платформе Apple TV+ стал большим горем для исполнителя главной роли Тома Хэнкса.
Телепрограмма 02:36
Политика

Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине

Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru вчера в 17:31
9
Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене

Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатира Виктора Коклюшкина.
CT news вчера в 15:46
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Футбол

«Спартак» и «Краснодар» проявляют интерес к хавбеку «Гремио»

CT news вчера в 17:05
Происшествия

В Луганской области разрушили знак «Украина»

В посёлке Станица Луганская Луганской области Украины разрушен знак с надписью «Украина», возбуждено уголовное дело.
RT на русском 02:43
1
Общество

Еще 2066 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Еще 2066 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Российская газета 02:31
543
Здоровье

Глава Минздрава Кемеровской области заразился коронавирусом

В пресс-службе объяснили, что ввиду того, что сотрудники Минздрава по роду службы контактируют с большим числом медработников, совершая также поездки в больницы области, они являются группой риска по заражению SARS-CoV-2.
REGNUM 01:06
19
Здоровье

У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций

На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
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Как работают Яндекс.Новости?
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