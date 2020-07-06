Энергетика
ИзвестияЦена нефти Brent достигла $43,1 за баррель
К 9:30 по мск понедельника, 6 июля, сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures до $43,1 за баррель. Таким образом стоимость нефти увеличилась на 0,91%.
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Цены на нефть изменились разнонаправленно на неопределенности с восстановлением спроса
Взгляд.рувчера в 01:03
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Общество
Разлив топлива под Норильском нанес ущерб экологии на 148 млрд рублей
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество
В России выявили 6368 новых случаев коронавируса
Число подтвержденных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6368, до 694 230, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:32
Происшествия
В Крыму прошли обыски у предполагаемых сторонников «Хизб ут-Тахрир»
Сотрудники правоохранительных органов сегодня ранним утром приступили к обыскам у предполагаемых членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в РФ.
Российская газета 02:15
Общество
В России число жертв коронавируса за сутки составило 198
За сутки в России умерли 198 человек с COVID-19, за все время - 10 494, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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Общество
В России резко выросли продажи недорогих смартфонов
В России зафиксирован всплеск продаж смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей.
Российская газета 03:24
Игры
Официальная презентация игр для Xbox Series X пройдет 23 июля
Мероприятие под названием Games Showcase состоится 23 июля, прямая трансляция начнется в 19:00 по московскому времени.
Деловое.ТВ вчера в 11:05
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Политика
В Госдепе допустили блокировку TikTok на территории США
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что в Вашингтоне серьезно обсуждают возможную блокировку на территории страны приложения TikTok.
РБК 01:36
Происшествия
Адвокат Ефремова предрек «деревню потерпевших» по делу о смертельной аварии
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы артиста Михаила Ефремова, высказался об увеличении числа потерпевших по делу о смертельной аварии в центре Москвы.
Lenta.ru 03:13
Религия
Актриса Мария Шукшина заступилась за опального отца Сергия
Уральский меридиан 00:28
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ФСБ задержала советника главы «Роскосмоса» по делу о госизмене
Москва, 7 июля 2020, 10:33 — REGNUM В Москве задержан советник главы «Роскосмоса», сообщает 7 июля сетевое издание Life.
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Футбол
Луиз Адриану удалил из Instagram все фотографии с русской женой
Экс-форвард «Спартака» Луиз Адриану удалил со своей страницы в Instagram все фотографии с русской женой Екатериной Дорожко.
Спорт-Экспресс вчера в 21:38
Общество
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"Краснодарский край наряду с Санкт-Петербургом и Москвой входит в тройку регионов, жители которых больше всего боятся потери работы и доходов на фоне ограничительных мер из-за коронавируса", - говорится в исследовании.
Газета.Ru 02:48
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова поделилась пикантным снимком вместе с подругой
Модель Алеся Кафельникова на своей странице в Instagram поделилась весьма нескромным фото.
Discover24 вчера в 13:59
Футбол
19 футболистов в Болгарии из-за ошибки лаборатории заразились COVID-19
19 футболистов в Болгарии заразились коронавирусной инфекцией из-за ошибки местной лаборатории, сообщает Sportstar.
Газета.Ru 00:50
Общество
Онищенко назвал сроки возвращения коронавируса в Россию
Коронавирус вернется в Россию осенью, но это не должно сказаться на ограничениях для россиян.
Lenta.ru 02:47
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Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 454 тыс. человек
В России после коронавируса выздоровели 454 329 пациентов, в том числе за последние сутки 3579 человек.
Известия вчера в 03:31
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Общество
В Саратовской области выявили ещё 95 случаев заражения коронавирусом
Саратов, 7 июля 2020, 10:04 — REGNUM В Саратовской области за сутки положительные тесты на коронавирус получили еще 95 пациентов.
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Витамин D снижает вероятность развития болезней сердца
Медик заявила, что нужно знать показатель витамина D. Врач уточнила, что дефицит данного вещества является дополнительным фактором риска сердечно-сосудистых болезней.
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Кино
«Это абсолютное горе»: Том Хэнкс разочарован выходом фильма «Грейхаунд» на платформе Apple TV+
Выход фильма «Грейхаунд» на платформе Apple TV+ стал большим горем для исполнителя главной роли Тома Хэнкса.
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Политика
Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине
Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru вчера в 17:31
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Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатира Виктора Коклюшкина.
CT news вчера в 15:46
Футбол
«Спартак» и «Краснодар» проявляют интерес к хавбеку «Гремио»
CT news вчера в 17:05
Происшествия
В Луганской области разрушили знак «Украина»
В посёлке Станица Луганская Луганской области Украины разрушен знак с надписью «Украина», возбуждено уголовное дело.
RT на русском 02:43
Общество
Еще 2066 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Еще 2066 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Российская газета 02:31
Здоровье
Глава Минздрава Кемеровской области заразился коронавирусом
В пресс-службе объяснили, что ввиду того, что сотрудники Минздрава по роду службы контактируют с большим числом медработников, совершая также поездки в больницы области, они являются группой риска по заражению SARS-CoV-2.
REGNUM 01:06
Здоровье
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10